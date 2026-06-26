Бензину пропишут маршрут

Объемов топлива на российском рынке хватает, вопрос в логистике, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас власти перестраивают схемы доставки с учетом потребностей регионов. Весь процесс «потребует какого-то времени». При этом ситуацию он назвал «ажиотажем», который искусственно поднял спрос на 20-30%.

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Дефицит бензина в России наблюдается с начала июня. Сейчас более чем в 30 регионах введены ограничения на продажу топлива. Крупные нефтяные компании задействовали ранее неиспользуемые резервы. Руководители субъектов Центральной России также заявляют о нехватке бензовозов у операторов АЗС. Вероятно, речь идет о дефиците водителей, готовых перевозить топливо, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов:

«Во-первых, с бензовозами могут помочь страны ЕврАзЭС. Вводятся стимулы для водителей, чтобы они выбирали российское направление. Это небольшие затраты для государства, которые надо согласовывать с коллегами по ЕАЭС, чтобы не создать дефицита у них. Не стоит забывать и про речной транспорт — он не очень удобен и не может закрыть массу направлений, но в некоторых случаях эффективен из-за большой грузоподъемности. Требуется комплексная координация, но она затруднена отсутствием единой системы диспетчеризации — у каждой крупной организации своя независимая логистика.

На железной дороге парк цистерн большой. С учетом ограниченного экспорта он недозагружен. Необходимо проработать меры безопасности для ускоренного прилива топлива на железнодорожных пунктах. Думаю, эти вопросы будут прорабатываться. Железная дорога может дать значительный прирост темпов перевозки до ключевых хабов».

Как писал РБК, власти планируют начать масштабные поставки бензина, в частности из Индии. В Госдуме поддержали поправки, предусматривающие субсидии на закупки за рубежом. Импорт может восполнить нехватку, но вопрос в цене, считает руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров:

«Все определяется интенсивностью будущих атак. Ремонтные работы на предприятиях проводятся, иногда быстрее, чем предполагалось. Есть возможности закупок бензинов на разных направлениях, существует широкая диверсификация поставок. Вопрос логистики встает остро. Сложности будут возникать с поставками через запад и северо-запад. Возможны проблемы, связанные с тем, что объемы бензина и дизеля, получаемые от возросших поставок российской нефти за рубеж, могут превратиться в процессинговую историю: зарубежные НПЗ, получив нефть, переработают ее и вернут нефтепродукты в Россию.

Это могло бы обеспечить необходимые объемы даже с избытком. Возникают вопросы давления на флот. На западном направлении — в большей степени, на восточном — в меньшей. Но с востока переброска топлива в центральные регионы осложнена недостаточно развитой железнодорожной сетью, остается северный маршрут. Опять же, вопрос цены».

Казахстан заявил, что не получал от России запросов о поставках топлива. Ранее СМИ сообщали о переговорах Москвы с Астаной. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов добавил, что в случае запроса республика готова его рассмотреть.

Александра Абанькова