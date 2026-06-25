В Кыштыме Челябинской области временно прекратили продажу бензина населению

Жители Кыштыма Челябинской области временно не смогут заправлять автомобили на городских автозаправочных станциях. Такое решение принято муниципальным штабом по контролю за топливным рынком, сообщает глава города Алексей Заикин. Ситуация в Кыштыме стала первым случаем в области, когда муниципальные власти приостановили продажу бензина в рознице.

По словам Алексея Заикина, топливо на АЗС не отпускают частным лицам. Исключение составляет дизельное топливо, которое пока остается в наличии на нескольких станциях сети «Лукойл». В связи с критической ситуацией администрация округа официально обратилась в «Лукойл» и потребовала стабилизировать поставки нефтепродуктов в город.

Власти Кыштыма связывают сложности с доступностью топлива с ажиотажным спросом и попытками граждан запастись горючим впрок. Информация о текущей обстановке передана в областной оперативный штаб. Кроме того, мэрия намерена обратиться в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) для проверки частных АЗС, которые в текущих условиях необоснованно завышают цены.

Евгений Рыженьков