Власти призвали Совет федерации одобрить меры для сохранения нефтедобычи в ХМАО

Расширение периметра применения налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья и стимулирование инновационных технологий увеличения нефтеотдачи позволит не допустить остановку добычи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), заявил первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев на заседании комитета Совета федерации (СФ) РФ по бюджету и финансовым рынкам. По словам чиновника, власти фиксируют усложнение минерально-сырьевой базы. «За 1964 год эксплуатации обводненность добываемой продукции в регионе увеличилась с 0,1% до 89,7%. То есть при добыче 1 тонны нефти попутно добывается 9 тонн воды. Чтобы добыть 200 млн тонн в год, мы ежегодно поднимаем на поверхность 2 млрд тонн попутной воды. Из этого складывается себестоимость продукции»,— пояснил господин Забозлаев.

Алексей Забозлаев (слева)

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Алексей Забозлаев (слева)

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Первый замгубернатора добавил, что из всего объема запасов нефти Югры в 11 млрд тонн около половины относится к трудноизвлекаемым и высокообводненным. «На добычу трудноизвлекаемых запасов в общем объеме нефтедобычи в 2005 году приходилось около 2%, в 2024 году — 26%. Мы прогнозируем, что цифра в 2030 году будет уже 50%»,— подчеркнул он.

Алексей Забозлаев отметил, что в случае поддержки инициатив окружного правительства ХМАО сможет сохранить долю в общероссийской добыче, выполнить целевые показатели энергетической стратегии и обеспечить дополнительный годовой уровень добычи нефти в 70 млн тонн к 2050 году.

По словам чиновника, введенный в 2019 году НДД позволил добыть дополнительно за шесть лет 113 млн тонн нефти. «До 2030 года добудем еще дополнительно 182 млн тонн»,— заверил он, призвав «продолжить работу по масштабированию специального налогового режима» в части расширения периметра четвертой группы новыми участками, которые не разрабатывают компании.

Четвертая группа НДД от добычи углеводородного сырья — это новые месторождения, которые расположены в границах Тюменской области, ХМАО, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Республики Коми. НДД позволяет компаниям платить процент непосредственно с дохода от добычи ископаемого топлива.

Господин Забозлаев подчеркнул, что расширение периметра применения НДД создаст экономически выгодные условия для освоения участков, обеспечит дополнительную добычу, увеличит объем инвестиций, создаст новые производственные мощности и рабочие места. «Включение только 56 потенциальных участков в четвертую группу НДД в Югре позволит вовлечь в разработку запасы нефти в объеме 156 млн тонн, что даст дополнительное поступление налогов в консолидированный бюджет страны в 2 трлн руб.»,— пояснил он.

Первый замгубернатора отметил, что в последние годы также наблюдается спад эффективности традиционных методов повышения нефтеотдачи пластов. «Снижается проектный коэффициент извлечения нефти. В 1964 году он составлял 51%, в этом году уже 35%»,— добавил Алексей Забозлаев, подчеркнув, что для повышения эффективности добычи нужно стимулировать инновационные технологии. «Повышение коэффициента извлечения нефти всего на 1% позволит вовлечь в освоение 300 млн тонн извлекаемых запасов в Югре и получить дополнительно 2,4 трлн руб. налоговых поступлений»,— сказал чиновник.

В качестве экспериментальной площадки для апробирования он предложил использовать участки недр на территории ХМАО. «Технологический партнер есть — "Газпром нефть". Мы совместно с компанией будем готовить предложения для наших министерств»,— пояснил господин Забозлаев.

В результате обсуждения инициативы правительства Югры комитет СФ одобрил рекомендацию Министерству финансов РФ и Министерству энергетики РФ поддержать включение дополнительных месторождений в состав четвертой группы НДД. «Если мы не будем вводить новые месторождения, то в конечном итоге, при наличии огромных запасов, добывать ее станет негде. Налоговые послабления делают добычу трудноизвлекаемой нефти рентабельной. В противном случае экономического смысла в ее добыче не будет»,— сказал председатель комитета СФ Анатолий Артамонов.

По словам Алексея Забозлаева, ХМАО занимает первое место по добыче нефти и по производству электроэнергии среди регионов России, второе место по добыче газа и объемам промышленного производства среди субъектов страны. Всего Югра обеспечивает порядка 40% общероссийской добычи нефти. На территории региона открыто 478 месторождений углеводородного сырья, которые занимают 50% площади всего ХМАО. В отрасли нефтяной промышленности в Югре задействовано более 380 тыс. человек. В 2025 году в регионе добыли 13 млрд тонну нефти с начала промышленной разработки месторождения в округе.

Заседание комитета СФ прошло в рамках дней ХМАО в верхней палате российского парламента, которые проходят с 10 по 12 ноября. Делегация из Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком обсудит на комитетах вопросы развития региона и реализации крупных проектов в экономике, промышленности, культуре и социальной сфере. Итоговым мероприятием станет пленарное заседание СФ 12 ноября.

Василий Алексеев