Главные новости за 29 июня. Ростов-на-Дону и область

Из международного детского центра «Артек» в Крыму вывезли 41 школьника из Ростовской области. Решение об эвакуации принято правительством Ростовской области в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории республики.

Валовой региональный продукт (ВРП) Ростовской области по итогам 2025 года, по предварительным данным, составил 3,216 трлн руб. в основных ценах. В сопоставимых ценах показатель оказался на уровне 96,6% к предыдущему году, что означает снижение экономики на 3,4%.

Прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам 2025 года составила 186,98 млрд руб. В действующих ценах это 64,5% от уровня предыдущего года, то есть показатель снизился примерно на 35,5%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Ростовской области по итогам 2025 года снизился на 16,9% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом.

ООО ТК «Ольгинский» планирует завершить и запустить в эксплуатацию тепличный комплекс по производству плодоовощной продукции защищенного грунта в третьем квартале 2026 года. Объем инвестиций в проект составляет 22,6 млрд руб., из которых уже освоено 20 млрд руб.

Реконструкция здания и внутренних помещений музейного комплекса «Самбекские высоты», поврежденного во время атаки БПЛА 27 июня, может завершиться до 1 ноября. Сам музей возобновит свою работу раньше.