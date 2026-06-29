Экономика Ростовской области в 2025 году сократилась на 3,4%

Валовой региональный продукт (ВРП) Ростовской области по итогам 2025 года, по предварительным данным, составил 3,216 трлн руб. в основных ценах. В сопоставимых ценах показатель оказался на уровне 96,6% к предыдущему году, что означает снижение экономики на 3,4%. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фактический результат оказался значительно ниже ожиданий региональных властей. Согласно уточненному прогнозу правительства Ростовской области, ВРП должен был составить 99,5% к уровню 2024 года. Таким образом, фактическое значение оказалось ниже прогноза на 2,9 процентного пункта.

При этом номинальный объем ВРП превысил прогнозные показатели. По предварительной оценке он достиг 3,216 трлн руб., что на 68,1 млрд руб. больше уточненного прогноза (3,147 трлн руб.). Однако в реальном выражении рост цен нивелировал увеличение стоимостного объема экономики.

Одновременно в регионе снизилась деловая активность в ряде ключевых отраслей. Объем работ в строительстве сократился на 9,8% к уровню предыдущего года, ввод жилья — на 6,3%, добыча полезных ископаемых — на 9,5%, производство в сфере водоснабжения и обращения с отходами — на 9,1%.

Вместе с тем положительную динамику сохранили отдельные сектора экономики. Обрабатывающие производства выросли на 0,7%, оборот розничной торговли — на 4,7%, общественного питания — на 11,5%, объем платных услуг населению — на 3,5%.

Сельское хозяйство, несмотря на неблагоприятный год, также оказалось выше прогнозных ожиданий. Индекс производства сельхозпродукции составил 83,1% к уровню предыдущего года против ожидавшихся 79,1%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Ростовской области по итогам года достигла 70,8 тыс. руб., увеличившись на 13,9%. Среднедушевые денежные доходы населения выросли на 15,3% — до 64,4 тыс. руб. в месяц. Уровень зарегистрированной безработицы сохранился на уровне 0,3%.

Валерий Климов