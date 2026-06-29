На Дону тепличный комплекс за 22 млрд рублей запустят осенью 2026 года

ООО ТК «Ольгинский» планирует завершить и запустить в эксплуатацию тепличный комплекс по производству плодоовощной продукции защищенного грунта в третьем квартале 2026 года. Объем инвестиций в проект составляет 22,6 млрд руб., из которых уже освоено 20 млрд руб. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Площадью комплекса составит 33 га. На данный момент монтаж металлоконструкции завершен на 32 га. Произведено остекление крыши, построен склад, завершена прокладка инженерных коммуникаций и кабельных линий.

Кроме этого, установлены системы зашторивания и вентиляции, смонтированы газопоршневые установки для энергоснабжения. В тепличных блоках продолжаются бетонирование дорожек, замена стекол, монтаж оборудования и посадочных лотков, ведутся отделочные работы.

Первая очередь комплекса способна производить более 43 тыс. т овощей ежегодно. Главным видом продукции станут огурцы. Когда предприятие выйдет на полную мощность, оно создаст 600 новых рабочих мест в регионе.

Строительство комплекса началось в 2023 году, и изначально планировалось запустить объект в 2025 году, но сроки были перенесены на осень 2026 года.

Наталья Белоштейн