Из «Артека» эвакуировали 41 школьника из Ростовской области

Из международного детского центра «Артек» в Крыму вывезли 41 школьника из Ростовской области. Решение об эвакуации принято правительством Ростовской области в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Все дети были успешно вывезены за пределы полуострова. Часть детей по согласованию с родителями уже направлена в лагеря Анапы», — цитирует ведомство министра образования региона Викторию Чернышову.

На данный момент в «Артеке» не осталось ни одного ребенка из Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Республики Крым и Севастополя введен 26 июня.

Наталья Белоштейн