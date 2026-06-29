Объем сельхозпроизводства на Дону упал почти на 17% в 2025 году

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Ростовской области по итогам 2025 года снизился на 16,9% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год».

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По предварительным данным, стоимость произведенной сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составила 391,4 млрд руб. Однако в сопоставимых ценах показатель достиг лишь 83,1% от уровня 2024 года, что означает снижение почти на 17%.

При этом фактические результаты оказались лучше ожиданий региональных властей. Согласно уточненному прогнозу правительства Ростовской области, объем сельхозпроизводства должен был составить лишь 79,1% к уровню предыдущего года. В денежном выражении прогноз оценивался в 362,2 млрд руб., тогда как фактический показатель достиг 391,4 млрд руб.

Сельское хозяйство стало одним из наиболее пострадавших секторов региональной экономики. Более глубокое снижение среди основных отраслей зафиксировано только в добыче полезных ископаемых, где объем производства сократился на 9,5%, а также в строительстве — объем выполненных работ уменьшился на 9,8%. Одновременно ввод жилья снизился на 6,3%.

Несмотря на ухудшение ситуации в агропромышленном комплексе, ряд отраслей завершил год с положительной динамикой. Выпуск продукции обрабатывающих производств увеличился на 0,7% в сопоставимых ценах, оборот розничной торговли вырос на 4,7%, общественного питания — на 11,5%, объем платных услуг населению — на 3,5%. Кроме того, среднемесячная номинальная заработная плата в регионе увеличилась на 13,9%, превысив 70,8 тыс. руб.

Ростовская область традиционно входит в число крупнейших аграрных регионов России, однако 2025 год оказался одним из самых сложных для отрасли. На динамику производства, в частности, повлияли неблагоприятные погодные условия, из-за которых регион уже сообщал о существенном снижении урожая ряда сельскохозяйственных культур.

Валерий Климов