Атакованные «Самбекские высоты» восстановят до 1 ноября

Реконструкция здания и внутренних помещений музейного комплекса «Самбекские высоты», поврежденного во время атаки БПЛА 27 июня, может завершиться до 1 ноября. Сам музей возобновит свою работу раньше. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Оценку повреждения и расчеты провела сводная комиссия минкульта и минстроя с привлечением профильных специалистов. До конца недели будет подготовлена документация, определяющая порядок и стоимость восстановительных работ.

Демонтаж и вывоз строительного мусора начаты 29 июня.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти Неклиновского района расширили границы зоны чрезвычайной ситуации, введенной после атаки беспилотного летательного аппарата на музейный комплекс «Самбекские высоты».

Атака произошла 27 июня. Повреждения получил информационно-выставочный центр музейного комплекса. Пострадали кровля, фасад и внутренние помещения здания.

В результате инцидента пострадали десять человек. На данный момент восемь пострадавших уже выписаны из медицинского учреждения. Два человека продолжают находиться на стационарном лечении, среди них семилетняя девочка. Врачи отмечают, что их состояние стабильное.

Наталья Белоштейн