Прибыль крупных и средних предприятий Дона сократилась более чем на треть

Прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам 2025 года сократилась более чем на треть. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, прибыль прибыльных крупных и средних предприятий региона составила 186,98 млрд руб. В действующих ценах это 64,5% от уровня предыдущего года, то есть показатель снизился примерно на 35,5%.

Фактический результат также оказался значительно ниже ожиданий областных властей. Согласно уточненному прогнозу правительства Ростовской области, прибыль прибыльных крупных и средних предприятий должна была составить 439,7 млрд руб., а темп — 83,8% к уровню 2024 года.

На фоне снижения финансовых результатов в регионе зафиксирована неоднородная динамика экономики. По предварительным данным, валовой региональный продукт в сопоставимых ценах сократился на 3,4% к уровню 2024 года, объем строительных работ уменьшился на 9,8%, ввод жилья — на 6,3%, добыча полезных ископаемых — на 9,5%.

В то же время обрабатывающие производства выросли на 0,7% в сопоставимых ценах. Также увеличились оборот розничной торговли (на 4,7%), общественного питания (на 11,5%) и объем платных услуг населению (на 3,5%).

Валерий Климов