19 бортов вернулись в Сочи после ночных ограничений из-за атаки БПЛА

В аэропорт Сочи после снятия ограничений на полеты вернулись 19 из 21 самолета, ранее направленного на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ограничения действовали в ночь на 28 июня из-за угрозы атаки БПЛА и были сняты в 5:49. Еще два воздушных судна по решению авиакомпаний остаются на запасных аэродромах.

По данным онлайн-табло на 14:40, в аэропорту задерживаются 26 рейсов на вылет и 36 — на прилет. В течение суток воздушная гавань планирует обслужить 116 рейсов на вылет и 122 — на прилет.

В ночь на 28 июня в аэропортах Сочи и Краснодара вводились ограничения на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. Ограничения в сочинском аэропорту сняли в 5:49, в краснодарском — в 6:28

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 беспилотников над регионами России, включая Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей. Следственный комитет РФ заявил о начале расследования по факту атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани.

Анна Гречко