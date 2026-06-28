19 бортов вернулись в Сочи после ночных ограничений из-за атаки БПЛА
Аэропорт Сочи планирует обслужить 238 рейсов после снятия ограничений
В аэропорт Сочи после снятия ограничений на полеты вернулись 19 из 21 самолета, ранее направленного на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Ограничения действовали в ночь на 28 июня из-за угрозы атаки БПЛА и были сняты в 5:49. Еще два воздушных судна по решению авиакомпаний остаются на запасных аэродромах.
По данным онлайн-табло на 14:40, в аэропорту задерживаются 26 рейсов на вылет и 36 — на прилет. В течение суток воздушная гавань планирует обслужить 116 рейсов на вылет и 122 — на прилет.
В ночь на 28 июня в аэропортах Сочи и Краснодара вводились ограничения на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. Ограничения в сочинском аэропорту сняли в 5:49, в краснодарском — в 6:28
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 беспилотников над регионами России, включая Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей. Следственный комитет РФ заявил о начале расследования по факту атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани.