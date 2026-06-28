В аэропортах Сочи и Краснодара задержаны порядка 110 рейсов на вылет и прилет

В ночь на 28 июня в аэропортах Сочи и Краснодара вводились ограничения на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. Ограничения в сочинском аэропорту сняли в 5:49, в краснодарском — в 6:28, сообщила пресс-служба Росавиации.

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По данным онлайн-табло на 8:50, в аэропорту Сочи задержаны 39 рейсов на вылет и 61 — на прилет. Еще 17 прилетных рейсов отменены.

В краснодарском аэропорту задержаны пять рейсов на вылет — в Москву, Екатеринбург, Стамбул (два рейса) и Сургут. Столько же бортов с опозданием прибудут в Краснодар: из Махачкалы, Новосибирска, Москвы (два рейса) и Сургута.

Как писал «Ъ-Кубань», в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА вызвали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Помимо этого, повреждены линия электропередачи, газовая труба и несколько частных домов. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА также разрушили несколько домов — один житель получил травмы и был осмотрен на месте. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Анна Гречко