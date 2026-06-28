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Над регионами России, включая Краснодарский край, за ночь сбили более 200 БПЛА

В ночь на 28 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, включая Краснодарский край, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Помимо Кубани, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым. Количество уничтоженных дронов над каждым регионом в сообщении ведомства не уточняется.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 27 июня отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 175 дронов самолетного типа над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Анна Гречко

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