Главные новости к утру 27 июня

США и Иран обменялись ударами. Американские вооруженные силы атаковали склады ракет и беспилотников, а также иранские радиолокационные станции. КСИР заявил о нанесении удара по местам дислокации войск США на Ближнем Востоке.

Десять человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград.

Правительство отложило решение по запрету экспорта дизеля из России.

Совбез ООН проведет заседание из-за удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии.

Владимир Путин подписал закон о кратном повышении пошлин для мигрантов.

Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 920 человек.

Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта.

На ЧМ-2026 в группе H сборная Кабо-Верде вместе с Испанией вышла в play-off мирового первенства по футболу. Уругвай и Саудовская Аравия, набравшие по два очка, завершили выступление на турнире.

Сборные Франции и Норвегии прошли дальше из группы I. На третьем месте в квартете расположился Сенегал. Он сохраняет шансы на выход в play-off.