Правительство отложило решение по запрету экспорта дизеля из России
Правительство России на совещании с вице-премьером Александром Новаком не приняло решение по возможному запрету на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля до 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Ранее Александр Новак сообщал, что правительство рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива для производителей на несколько месяцев.
«Решили понаблюдать за ситуацией»,— сказал собеседник «Интерфакса». По информации источников агентства, правительство уже подготовило проект постановления о запрете на экспорт дизеля до конца июля, однако власти решили взять паузу для принятия решения.
26 июня Александр Новак обсудил ситуацию на рынке топлива с представителями федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Вице-премьер поручил принять меры для обеспечения сельхозпроизводителей и фермеров топливом, следует из пресс-релиза правительства.
Отдельно Александр Новак провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы обсудить обеспечение топливом жителей столицы. Стороны рассмотрели механизмы мониторинга запасов и стоимости нефтепродуктов, а также цепочек поставок.
С конца мая в России начали вводить ограничения на продажу топлива, меры действуют более чем в 20 регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса на 20–30%.
Решения о введении ограничений на экспорт топлива часто принимаются Правительством РФ в ответ на изменения на внутреннем рынке, такие как рост оптовых цен или дефицит в регионах. Так, с 21 сентября 2023 года по 17 ноября в России уже действовал запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. В дальнейшем вводились и другие запреты, например, с 1 марта 2024 года на полгода был введен аналогичный запрет на бензин, но без распространения на дизель.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Правительство РФ не рассматривает запрет экспорта дизельного топлива, так как ситуация с ним стабильна и его производится в два раза больше, чем потребляется внутри страны. Однако, с 1 октября 2025 года до конца года Правительство разрешило экспорт дизельного топлива только нефтеперерабатывающим заводам, продлив при этом запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. При этом в прошлом году Минэнерго, по словам главы ведомства Сергея Цивилева, допускало снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, но решение зависело от состояния рынка, которое тогда было стабильным.
В целом, Правительство России и Минэнерго активно участвуют в регулировании топливного рынка, используя такие меры, как запрет или ограничение экспорта, чтобы обеспечить стабильность внутренних цен и предотвратить дефицит. Эти меры могут корректироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребностей. Помимо этого, власти также используют другие инструменты, например, Минэнерго сохраняло выплаты топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов и переносило сроки плановых ремонтов НПЗ. Целью всех этих мер является обеспечение надежного и бесперебойного снабжения внутреннего рынка топливом.