Правительство отложило решение по запрету экспорта дизеля из России

Правительство России на совещании с вице-премьером Александром Новаком не приняло решение по возможному запрету на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля до 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Ранее Александр Новак сообщал, что правительство рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива для производителей на несколько месяцев.

«Решили понаблюдать за ситуацией»,— сказал собеседник «Интерфакса». По информации источников агентства, правительство уже подготовило проект постановления о запрете на экспорт дизеля до конца июля, однако власти решили взять паузу для принятия решения.

26 июня Александр Новак обсудил ситуацию на рынке топлива с представителями федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Вице-премьер поручил принять меры для обеспечения сельхозпроизводителей и фермеров топливом, следует из пресс-релиза правительства.

Отдельно Александр Новак провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы обсудить обеспечение топливом жителей столицы. Стороны рассмотрели механизмы мониторинга запасов и стоимости нефтепродуктов, а также цепочек поставок.

С конца мая в России начали вводить ограничения на продажу топлива, меры действуют более чем в 20 регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса на 20–30%.