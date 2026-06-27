Дебютанты доигрались до чемпионов

Заключительный тур состязаний в группе H североамериканского чемпионата мира подарил его стартовому этапу наиболее громкую сенсацию. В play-off вышла впервые выступающая на главном футбольном турнире сборная Кабо-Верде. Она в третий раз подряд сыграла вничью — на сей раз с саудовцами со счетом 0:0 — и заняла второе место в квартете вслед за фаворитами испанцами. Те вышибли из чемпионата уругвайцев, одолев их со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Troy Taormina / Reuters Фото: Troy Taormina / Reuters

Наивные люди, глядя на таблицу этой группы перед финальным туром, заранее смаковали веселый вечер. Ох, как все плотно! И всем же вроде нужны победы. Испанцам — чтобы лидерство, не дай бог, не упустить. Остальным — чтобы в play-off ворваться. Люди рассудительные, изучив расклад, наоборот, готовились к худшему, потому что понимали, что вот прям кровь из носу эта победа необходима только саудовцам. А сборные Испании, Уругвая, Кабо-Верде свои вопросы могут порешать и ничьими. Есть вариант, что устроят они каждую. А значит, никакого веселья. И прожженные скептики были, конечно, правы. Никто тут за журавлем в небе, поставив на кон все, гнаться не собирался.

В концовке первого тайма матча в Хьюстоне возникла довольно продолжительная пауза. Травму получил защитник сборной Саудовской Аравии Хасан Аль-Тамбакти. И пока его эвакуировали с поля на носилках, появилась возможность изучить продвинутую статистику, чтобы проверить собственные ощущения. Так, а что там с коэффициентом xG, так называемыми «ожидаемыми голами»? Ну да — смешные 0,08. И еще не очень понятно, откуда эти сотые взялись. Из каких-то мелочей, их даже полушансами не назовешь.

Сборная Кабо-Верде, которая так недурно для дебютанта мировых первенств, для обитателя седьмого десятка рейтинга Международной федерации футбола (FIDE) оборонялась против испанцев и уругвайцев, не изменяла себе в матче с соперником из ниши куда скромнее, на рожон не лезла.

Саудовцам, хоть их ситуация на него лезть заставляла, класса раздергать эти построения не хватало.

Игра в Гвадалахаре была чуточку занятнее исключительно из-за ошибок. Ими, хоть явно настраивались на то, чтобы обойтись без фальши, грешили оба ее участника. Уругвайцы начали с обреза, которым едва не воспользовались Ламин Ямаль с Микелем Оярсабалем. У испанцев иногда угрожал набедокурить вратарь Унай Симон: то на навес неловко выйдет, то мяч из рук выпустит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна (справа)

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна (справа)

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Впрочем, ошибку главную допустил все-таки голкипер уругвайский. Перед перерывом Алекс Баэна пробил с разворота с полутора десятков метров. Пробил довольно плотно. Но беды ничто не предвещало. Фернандо Муслера все видел, все прочитал. И за мячом ему далеко прыгать не пришлось. Уругвайцы наверняка были уверены, что он намертво зафиксирует уже практически попавшую в лапы ветерану добычу, а она внезапно выпорхнула у него из рук и ускакала в сетку. Предположить, о чем думали в это мгновение те, кто неравнодушен к сборной Уругвая, несложно. В отборе же прекрасно играл в воротах Серхио Рочет. И зачем, зачем тренер Марсело Бьелса вернул в них на мировом первенстве 40-летнего Муслеру?!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь Уругвая Фернандо Муслера

Фото: Raquel Cunha / Reuters Вратарь Уругвая Фернандо Муслера

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Футболисты из Кабо-Верде, узнав о том, что происходит в Мексике, во время отдыха, несомненно, испытали прилив сил. Судьба им улыбалась. Второе место, прямой выход в 1/16 финала уже буквально рядышком.

Рочета Бьелса отправил играть после перерыва — не простил Муслере его ляп. Но еще больше удивила другая замена, сделанная им через десять минут. Бьелса убрал Федерико Вальверде. А тот ведь считался таким элементом сборной Уругвая, без которого все в ней мигом рухнет. Многое обеспечивал — динамику, цепкость, остроту.

Но уже жутко похожее на катастрофическое положение требовало, видимо, крайних мер. Даже таких, какие неизбежно, если ничего не срастется, навлекут на наставника проклятия от тех, кто на критику имеет полное право.

Говорил же Луис Суарес, уругвайская легенда, которую Бьелса отказался включить в заявку на чемпионат, что тот растерял хватку.

Лучше без Вальверде сборной Уругвая не стало. Нет, в агрессивности она добавила. Но, кажется, исключительно потому, что испанцам было безумно комфортно исполнять роль «второго номера». Да пускай повозятся оппоненты с мячом — мы не против, поработаем в обороне. Тем более, работа не такая уж пыльная, учитывая, насколько просты задачки, которые нам предлагают. Страсть из этой сборной Уругвая била через край, ее эффективность оставляла желать лучшего. Как и в предыдущих матчах. Мучилась, не напоминая былого футбольного гиганта, в котором всегда видели охотника за медалями, против саудовцев, мучилась против сборной Кабо-Верде. Теперь была бессильна против испанцев, которые в конце концов куснули уругвайцев таким выпадом, что чудом не добили интригу. Ферран Торрес после лаконичной, без особых затей комбинации выскочил на Рочета, но ударил высоковато — мяч ушел за лицевую, стукнувшись о перекладину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Уругвая Агустин Каноббио

Фото: Daniel Becerril / Reuters Нападающий сборной Уругвая Агустин Каноббио

Фото: Daniel Becerril / Reuters

А вскоре сорвался с цепи Агустин Каноббио. Уругваец прямой ногой влетел в Пау Кубарси, а когда увидел перед собой красную карточку, попер на судью Исмаила Эльфата. Но кулаками в этом матче ничего было не исправить.

Сборная Уругвая покинула чемпионат, позволив пройти дальше команде, для которой выход в play-off является, безусловно, колоссальным достижением. Команда Кабо-Верде, в третий раз подряд сыграв вничью, умудрилась финишировать второй в квартете.

И уже, видимо, наслаждается предвкушением следующего матча. В нем футболистам, еще недавно и не мечтавшим о большой, глобальной сцене, предстоит встреча с аргентинцами, с действующими чемпионами мира, с Лионелем Месси. Может, не результат, но фото будут такими, что потом всю жизнь будут любоваться. А пока можно поплакать. Телекамеры эти африканские слезы счастья, разумеется, из виду не упустили. Какая шикарная история!

Что касается сборной Испании, то ее ждет противник менее броский — одна из сборных, претендующих на второе место в группе J. А это либо сборная Австрии, либо сборная Алжира.

Алексей Доспехов