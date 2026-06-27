Дело ясное, что дело томное

Развязка в очередном квартете североамериканского чемпионата мира по футболу получилась довольно скучной и предсказуемой. Сборная Франции со счетом 4:1 разгромила запасной состав команды Норвегии и заняла в группе I первое место. Она соперника по 1/16 финала пока ждет. Сами норвежцы ниже второго места опуститься уже не могли. В play-off они стартуют против сборной Кот-д’Ивуара. Третью строчку ожидаемо застолбили сенегальцы, разбившие — 5:0 — иракцев, но место в кубковой стадии формально пока себе не обеспечившие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитнику сборной Франции Усману Дембеле на хет-трик понадобилось 32 минуты

Фото: Dylan Martinez / Reuters Полузащитнику сборной Франции Усману Дембеле на хет-трик понадобилось 32 минуты

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В группе I чемпионата мира по футболу очень многое было понятно уже после второго тура. А те немногочисленные вопросы, что оставались нерешенными до тура заключительного, исчезли примерно за час до начала его матчей, после публикации стартовых составов команд.

Что-то здесь не так. Ведь французы и норвежцы, набравшие уже по шесть очков, должны бороться за первое место. Почему это у последних в «основе» десять новых игроков, а все без исключения лидеры — Эрлинг Холанн, Мартин Эдегор, Александр Сёрлот, Кристофер Айер — на скамейке?

Понятно, почему. Все путает хитрый новый формат чемпионата мира. Изучаешь сетку и узнаешь, что первое место в группе I преференций-то толком не дает.

Сначала в соперниках будет кто-то попроще, но уже в 1/8 финала светит встреча с немцами. Занявшую второе место в квартете I команду уже ждет в 1/16 финала сборная Кот-д’Ивуара. А дальше потенциально бразильцы. В общем, сопоставимые варианты.

Единственная разница — географическая. Но главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен решил, что лучше дать ведущим футболистам отдых и полететь из Массачусетса в Техас, чем остаться на восточном побережье США, но звезд нагрузить. «Да здесь и думать не о чем.— говорил он.— Позади тяжелый матч с сенегальцами, до следующей игры совсем немного времени».

Несложно представить, во что после понятного и логичного решения Сольбаккена превратился матч Норвегия—Франция. Особенно если учесть, что наставник французов Дидье Дешам своим звездам отдыха не предоставил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер сборной Норвегии Эгиль Сельвик

Фото: Dylan Martinez / Reuters Голкипер сборной Норвегии Эгиль Сельвик

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Счет мог быть открыт уже на 20-й секунде, но Килиан Мбаппе после прорыва по правому флангу влепил мяч в перекладину. Чуть позже пришлось вступать в игру запасному вратарю сборной Норвегии Эйнару Селвику — он отразил хлесткий удар Орельена Чуамени. На седьмой минуте левый фланг норвежской обороны затрещал опять — и теперь Усман Дембеле, убрав со своего пути защитника парой незатейливых обманных движений, вонзил мяч в сетку. Селвик не двинулся с места. 1:0.

Французы атаковали настолько свободно, размеренно, что не особенно беспокоились об обороне.

Позволяли сопернику даже довольно наглые вылазки. Одну мог завершать Йёрген Странн Ларсен, но в рамку не попал. Другую — сразу после того, как Усман Дембеле дальним ударом удвоил перевес — превратил в забитый мяч Тело Осгор.

Но даже это обстоятельство не могло увлечь, избавить от зевоты. Все же ясно: обе команды резвятся, получают удовольствие, толком не напрягаются. Обе берегут себя — единоборств минимум.

В таком шоу-режиме преимущество команды Франции было просто безраздельное, и вскоре она забила опять. Отличился снова действующий обладатель «Золотого мяча» Дембеле, с места поразивший дальний угол. На хет-трик ему понадобилось 32 минуты.

Спасало норвежцев от позора то, что игроки противника не стремились их уничтожить, замахнуться на какой-нибудь рекорд. Могли, но начали пижонить.

Добираясь до убойных позиций, делали лишние передачи, пытались разыграть до верного. И тем не менее нанесли за первую половину матча 14 ударов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Франции Дезире Дуэ (20, слева)

Фото: Jeenah Moon / Reuters Полузащитник сборной Франции Дезире Дуэ (20, слева)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

После перерыва сборная Франции совсем отпустила вожжи. Бодрее смотрелась уже норвежская команда. Лучший шанс она имела в дебюте второго тайма — заработала пенальти: пара изящных маневров Оскара Бобба, и его опекун был вынужден фолить. Однако пользы из одиннадцатиметрового извлечь не удалось. Йёрген Странн Ларсен целил в угол, но туда же бросился и вратарь Майк Меньян. Подобраться поближе норвежцы так и не смогли. А уже в компенсированное время Дезире Дуэ выпрыгнул на подачу Брэдли Барколя и установил итоговый счет — 4:1.

Тем временем в Торонто сборная Сенегала проводила очень важный в контексте своих турнирных перспектив матч. Чтобы сохранить шансы на play-off, ей нужна была только победа.

Правда, в победе сенегальцев было мало сомнений: против них играли казавшиеся чересчур слабыми иракцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Сенегала Абиб Диарра (21, в центре)

Фото: Benoit Tessier / Reuters Полузащитник сборной Сенегала Абиб Диарра (21, в центре)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сомнений еще поубавилось после раннего гола Абиба Диарра, замкнувшего головой навес с углового. Сомнения рассеялись совсем на излете четверти часа игры, после того, как иракского защитника Ребина Сулаку удалили с поля за фол последней надежды.

До конца первого тайма сенегальцы еще мучились: больше Ахмед Басил, игравший с повреждением, не пропустил. А вот за спиной вышедшего в перерыве на замену голкипера Джалаля Хассана мяч побывал четырежды. Отметились Исмаила Сарр, Илиман Ндиай и дважды — Пап Гейе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе (слева)

Фото: John E Sokolowski / Reuters Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе (слева)

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Разбив команду Ирака со счетом 5:0, сборная Сенегала финишировала на третьей строчке в группе I. Она набрала три очка, но формально еще не гарантировала себе участие в play-off. Впрочем, в реальности вероятность того, что команда Папа Тьява, набившая положительную разницу мячей, пролетит мимо кубковой стадии, ничтожно мала. Аналитическое бюро Opta оценивает ее в 5,7%.

Роман Левищев