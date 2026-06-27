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Дело ясное, что дело томное

Группа I чемпионата мира по футболу закрылась без интриг

Развязка в очередном квартете североамериканского чемпионата мира по футболу получилась довольно скучной и предсказуемой. Сборная Франции со счетом 4:1 разгромила запасной состав команды Норвегии и заняла в группе I первое место. Она соперника по 1/16 финала пока ждет. Сами норвежцы ниже второго места опуститься уже не могли. В play-off они стартуют против сборной Кот-д’Ивуара. Третью строчку ожидаемо застолбили сенегальцы, разбившие — 5:0 — иракцев, но место в кубковой стадии формально пока себе не обеспечившие.

Полузащитнику сборной Франции Усману Дембеле на хет-трик понадобилось 32 минуты

Полузащитнику сборной Франции Усману Дембеле на хет-трик понадобилось 32 минуты

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Полузащитнику сборной Франции Усману Дембеле на хет-трик понадобилось 32 минуты

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В группе I чемпионата мира по футболу очень многое было понятно уже после второго тура. А те немногочисленные вопросы, что оставались нерешенными до тура заключительного, исчезли примерно за час до начала его матчей, после публикации стартовых составов команд.

Что-то здесь не так. Ведь французы и норвежцы, набравшие уже по шесть очков, должны бороться за первое место. Почему это у последних в «основе» десять новых игроков, а все без исключения лидеры — Эрлинг Холанн, Мартин Эдегор, Александр Сёрлот, Кристофер Айер — на скамейке?

Понятно, почему. Все путает хитрый новый формат чемпионата мира. Изучаешь сетку и узнаешь, что первое место в группе I преференций-то толком не дает.

Сначала в соперниках будет кто-то попроще, но уже в 1/8 финала светит встреча с немцами. Занявшую второе место в квартете I команду уже ждет в 1/16 финала сборная Кот-д’Ивуара. А дальше потенциально бразильцы. В общем, сопоставимые варианты.

Единственная разница — географическая. Но главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен решил, что лучше дать ведущим футболистам отдых и полететь из Массачусетса в Техас, чем остаться на восточном побережье США, но звезд нагрузить. «Да здесь и думать не о чем.— говорил он.— Позади тяжелый матч с сенегальцами, до следующей игры совсем немного времени».

Несложно представить, во что после понятного и логичного решения Сольбаккена превратился матч Норвегия—Франция. Особенно если учесть, что наставник французов Дидье Дешам своим звездам отдыха не предоставил.

Голкипер сборной Норвегии Эгиль Сельвик

Голкипер сборной Норвегии Эгиль Сельвик

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Голкипер сборной Норвегии Эгиль Сельвик

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Счет мог быть открыт уже на 20-й секунде, но Килиан Мбаппе после прорыва по правому флангу влепил мяч в перекладину. Чуть позже пришлось вступать в игру запасному вратарю сборной Норвегии Эйнару Селвику — он отразил хлесткий удар Орельена Чуамени. На седьмой минуте левый фланг норвежской обороны затрещал опять — и теперь Усман Дембеле, убрав со своего пути защитника парой незатейливых обманных движений, вонзил мяч в сетку. Селвик не двинулся с места. 1:0.

Французы атаковали настолько свободно, размеренно, что не особенно беспокоились об обороне.

Позволяли сопернику даже довольно наглые вылазки. Одну мог завершать Йёрген Странн Ларсен, но в рамку не попал. Другую — сразу после того, как Усман Дембеле дальним ударом удвоил перевес — превратил в забитый мяч Тело Осгор.

Но даже это обстоятельство не могло увлечь, избавить от зевоты. Все же ясно: обе команды резвятся, получают удовольствие, толком не напрягаются. Обе берегут себя — единоборств минимум.

В таком шоу-режиме преимущество команды Франции было просто безраздельное, и вскоре она забила опять. Отличился снова действующий обладатель «Золотого мяча» Дембеле, с места поразивший дальний угол. На хет-трик ему понадобилось 32 минуты.

Спасало норвежцев от позора то, что игроки противника не стремились их уничтожить, замахнуться на какой-нибудь рекорд. Могли, но начали пижонить.

Добираясь до убойных позиций, делали лишние передачи, пытались разыграть до верного. И тем не менее нанесли за первую половину матча 14 ударов.

Полузащитник сборной Франции Дезире Дуэ (20, слева)

Полузащитник сборной Франции Дезире Дуэ (20, слева)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Полузащитник сборной Франции Дезире Дуэ (20, слева)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

После перерыва сборная Франции совсем отпустила вожжи. Бодрее смотрелась уже норвежская команда. Лучший шанс она имела в дебюте второго тайма — заработала пенальти: пара изящных маневров Оскара Бобба, и его опекун был вынужден фолить. Однако пользы из одиннадцатиметрового извлечь не удалось. Йёрген Странн Ларсен целил в угол, но туда же бросился и вратарь Майк Меньян. Подобраться поближе норвежцы так и не смогли. А уже в компенсированное время Дезире Дуэ выпрыгнул на подачу Брэдли Барколя и установил итоговый счет — 4:1.

Тем временем в Торонто сборная Сенегала проводила очень важный в контексте своих турнирных перспектив матч. Чтобы сохранить шансы на play-off, ей нужна была только победа.

Правда, в победе сенегальцев было мало сомнений: против них играли казавшиеся чересчур слабыми иракцы.

Полузащитник сборной Сенегала Абиб Диарра (21, в центре)

Полузащитник сборной Сенегала Абиб Диарра (21, в центре)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Полузащитник сборной Сенегала Абиб Диарра (21, в центре)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сомнений еще поубавилось после раннего гола Абиба Диарра, замкнувшего головой навес с углового. Сомнения рассеялись совсем на излете четверти часа игры, после того, как иракского защитника Ребина Сулаку удалили с поля за фол последней надежды.

До конца первого тайма сенегальцы еще мучились: больше Ахмед Басил, игравший с повреждением, не пропустил. А вот за спиной вышедшего в перерыве на замену голкипера Джалаля Хассана мяч побывал четырежды. Отметились Исмаила Сарр, Илиман Ндиай и дважды — Пап Гейе.

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе (слева)

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе (слева)

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе (слева)

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Разбив команду Ирака со счетом 5:0, сборная Сенегала финишировала на третьей строчке в группе I. Она набрала три очка, но формально еще не гарантировала себе участие в play-off. Впрочем, в реальности вероятность того, что команда Папа Тьява, набившая положительную разницу мячей, пролетит мимо кубковой стадии, ничтожно мала. Аналитическое бюро Opta оценивает ее в 5,7%.

Роман Левищев

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