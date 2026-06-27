Десять человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград
Во время воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград пострадали десять человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров. При атаке были повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города.
Какое предприятие подверглось удару, глава области не уточнил. «Локальные возгорания оперативно ликвидированы. На месте работают оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано»,— цитирует господина Бочарова пресс-служба администрации области.
Какими снарядами был атакован Волгоград, не уточняется — господин Бочаров сообщил, что была отражена «атака высокоскоростных воздушных целей».
Волгоградская область регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Например, 31 января 2025 года в результате падения обломков БПЛА на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, и один рабочий получил травмы. 15 марта 2025 года беспилотники (Вооруженные силы Украины) вновь ударили по южной части Волгограда, а также по Котовскому, Городищенскому и Калачевскому районам. 6 ноября 2025 года при атаке беспилотников в Волгограде погиб мужчина и одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
В целом, атаки беспилотников на Волгоградскую область приводили к повреждениям гражданской инфраструктуры, включая склады стройматериалов, жилые дома, торговые объекты, вышки сотовой связи и хозяйственные постройки. Нередко возникали пожары, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры, нефтеперерабатывающих заводах, а также возгорания сухой травы. В некоторые периоды, например, ночью 13 февраля 2026 года, над Волгоградской областью было сбито до 43 беспилотников, а 6 ноября 2025 года — 49.