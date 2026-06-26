Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 920 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 920 человек. Об этом сообщил спикер парламента Хорхе Родригес, передает CNN. Среди пострадавших есть трое россиян, которые получили травмы легкой и средней тяжести. Разбор завалов еще идет, спасатели все чаще находят тела погибших. Власти ожидают, что число жертв продолжит расти.
Эпицентры землетрясений находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где как минимум 100 зданий были разрушены до основания. Кроме того, разрушения есть в самом Каракасе, а также штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.
Наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военных. В стране введено чрезвычайное положение. Венесуэла принимает помощь от международных организаций и других стран, включая те, с которыми у нее ранее были напряженные отношения.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие 25 июня в Венесуэле, стали сильнейшими для страны с 1900 года. Тогда, 126 лет назад, подземные толчки магнитудой 7,7 привели к гибели 21 человека в Каракасе и разрушению около 300 зданий. Геологическая служба США, опираясь на текущие данные, прогнозирует значительно большее число жертв от нынешних землетрясений, оценивая вероятность в 44% того, что погибших будет от 10 тысяч до 100 тысяч человек. Экономический ущерб, по оценкам, может составить от 2% до 20% ВВП страны.
Масштабные разрушения, особенно в густонаселенных прибрежных районах, усугубляются тем, что многие здания были построены в середине XX века и не соответствуют современным стандартам сейсмостойкости. Ситуация осложняется неэффективным государственным управлением и гиперинфляцией, что ограничивает возможности правительства по восстановлению. Ущерб для инфраструктуры, включая больницы и дома престарелых в Каракасе, серьезно затрагивает сферы здравоохранения и социального обеспечения. Также сообщается о массовой безработице, и в условиях кризиса люди продолжают ночевать на улицах из-за опасений повторных толчков.
Венесуэла, несмотря на то, что является одним из крупнейших экспортеров нефти, сталкивается с хроническими экономическими проблемами. Деньги от продажи нефти, как отмечают экономисты, не всегда доходят до населения, что лишь усугубляет гуманитарный кризис. Международное сообщество, включая США, Германию, Францию, Испанию и другие страны, предложило помощь, а США даже временно сняли санкции для облегчения финансовых операций по восстановлению. Тем не менее, по состоянию на 26 июня 2026 года, простые венесуэльцы пока не ощутили значительных улучшений в экономическом положении.