Совбез ООН проведет заседание из-за удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Совет Безопасности ООН назначил на 29 июня заседание из-за атаки украинского дрона на автобус с детской футбольной командой, который ехал из Гомеля в Геленджик. Об этом ТАСС и «РИА Новости» сообщила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. Заседание состоится в 22:00 мск.

С просьбой о срочном заседании обратились власти Белоруссии при поддержке России. Представители республики будут настаивать на международном расследовании произошедшего.

Автобус попал под удар украинского БПЛА под Брянском 17 июня. В салоне находились 44 человека, включая 28 детей. По информации Министерства здравоохранения Белоруссии, травмы получили восемь человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая детей.