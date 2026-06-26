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Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта

Представители США, Израиля и Ливана подписали в Вашингтоне трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий между израильской армией и ливанским движением «Хезболла». Трансляция церемонии велась на YouTube-канале Госдепартамента США.

Фото: Kevin Wolf / AP, AP

Фото: Kevin Wolf / AP, AP

Документ подписали посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад. В церемонии также участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Перед этим стороны провели четырехдневные переговоры в Вашингтоне.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военнослужащие будут выведены из двух районов на юге Ливана — к северу и югу от реки Литани. При этом Израиль продолжит удерживать «желтую линию» на юге Ливана, пока «Хезболла» не будет разоружена, сообщает Axios со ссылкой на израильский источник.

О ситуации в Ливане — в материале «Ъ» «Позицию Бейрута сверяют с картой».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подписанное соглашение является результатом длительных переговоров, инициированных США, которые выступали посредником между Израилем и Ливаном. Документ в целом основан на резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая позволила завершить Вторую ливанскую войну в 2006 году. В рамках соглашения предполагается отвод войск Израиля с юга Ливана, включая области к северу и югу от реки Литани, и их замещение ливанской армией. Однако Израиль планирует сохранить контроль над стратегически важными "желтыми линиями" у границы до окончательного разоружения ливанского движения «Хезболла» (связано с Ираном), что является одним из ключевых условий соглашения.

Соглашение сталкивается с вызовами, поскольку Израиль обеспокоен тем, что «Хезболла» не выполняет обязательства по разоружению и сохраняет военный потенциал в приграничной зоне. Кроме этого, Ливан имеет собственные жалобы в Совет Безопасности ООН на то, что Израиль сохраняет свои войска на некоторых стратегических высотах. Эти разногласия указывают на хрупкость соглашения и сложность полного разоружения «Хезболлы», которая, по некоторым оценкам, сохраняет значительный ракетный арсенал и влияние.

Для США и Израиля важно предотвратить дальнейшую консолидацию влияния Ирана в регионе через «Хезболлу». Вопросы, касающиеся территориальной целостности и суверенитета Ливана, также обсуждались в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном, где подчеркивалась необходимость прекращения военных действий и соблюдения суверенитета Ливана.

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