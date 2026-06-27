Путин подписал закон о кратном повышении пошлин для мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин в миграционной сфере. Документ вступит в силу через месяц.
Размер пошлины за оформление российского гражданства вырастет в 12 раз — с 4,2 тыс. до 50 тыс. руб. В восемь раз дороже — с 1,92 тыс. до 15 тыс. руб. — обойдется разрешение на временное проживание. При оформлении вида на жительство иностранцы будут платить в пять раз больше: стоимость поднимется с 6 тыс. до 30 тыс. руб.
Пошлину за выдачу или продление срока действия визы иностранному гражданину подняли с 1,2 тыс. до 2 тыс. руб. Также увеличивается сбор за выдачу разрешений на привлечение к работе мигрантов — до 15 тыс. руб. за каждого иностранного специалиста.
Закон освобождает от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ лиц, которые ранее состояли в гражданстве СССР и сейчас участвуют в госпрограмме по переселению соотечественников. Не будут платить пошлины и те, кто по указу президента признан представляющим интерес для России. Иностранцы, заключившие контракт о службе в ВС РФ в период СВО, также освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу ВНЖ.
Документ был инициирован правительством России. Председатель нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поправки принесут дополнительные доходы в бюджет в размере около 15 млрд руб. в год.
Инициатива повышения пошлин для мигрантов является частью более широкой тенденции ужесточения миграционной политики в России. Законопроект, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс, был инициирован правительством России и принят Госдумой во втором и третьем чтениях в июне 2026 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что эти меры направлены на «дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере» и совершенствование миграционной политики. С 2024 года Госдумой было принято 27 федеральных законов в этой сфере.
Повышение пошлин, в частности, за оформление российского гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также за разрешения на привлечение к работе мигрантов, объясняется стремлением властей приблизить российские тарифы к уровню сопоставимых зарубежных пошлин и компенсировать рост расходов МВД на проверки и ведение баз данных. Освобождение от уплаты пошлин предусмотрено для лиц, состоявших в гражданстве СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников, а также для иностранцев, представляющих интерес для России по указу президента, и тех, кто заключил контракт о службе в Вооруженных силах РФ в период СВО.
Эти изменения в миграционной сфере происходят на фоне других ужесточений, таких как введение с февраля 2025 года «реестра контролируемых лиц» для иностранцев, находящихся в РФ незаконно, и планы по сокращению срока для прохождения обязательного медосмотра для мигрантов до 30 дней. Смысл этих изменений заключается в более полном учете прибывающих в РФ и выводе их из теневой экономики, а также в усилении государственного контроля за миграционными потоками. Ожидаемые доходы бюджета от этих поправок, по словам Вячеслава Володина, составят около 15 млрд рублей в год.
Aналитики отмечают, что текущий механизм трудовой миграции в России, основанный на патентах и разрешительных документах, может быть заменен целевым оргнабором для трудовых мигрантов в рамках пилотного проекта МВД в 2027-2030 годах. Это позволит государству усилить контроль и обеспечить координацию притока иностранной рабочей силы, а также увеличить поступления в бюджет через введение новых госпошлин для работодателей и иностранных работников.