Главные новости за 26 июня. Ростов-на-Дону и область

Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали с поличным четверых сотрудников Ространснадзора, бравших взятки на посту весового контроля «Сальское кольцо». Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В мае 2026 года в Ростовской области средний срок POS-кредита составил 15,6 месяцев, что на 12,2% больше, чем в мае прошлого года — 13,9 месяцев.

Ущерб водным биоресурсам Ростовской области составил более 12 млн руб. Это на 12% меньше, чем в 2025 году, когда ущерб составлял 13,7 млн руб. С 1 апреля по 31 мая в рамках операции «Путина» возбуждено 204 уголовных и 226 административных дел за соответствующий ущерб.

По итогам 2025 года в Ростовской области в агропромышленной сфере реализовали шесть инвестиционных проектов. Их общая сумма составила около 15 млрд руб. В среднем по отрасли заработная плата увеличилась на 11% и составила 64 тыс. руб.

Чертковский районный суд Ростовской области вынес приговор начальнику железнодорожного вокзала станции Кутейниково. Женщину признали виновной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сумма взятки составила 670 тыс. руб.

Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Криминальный оборот ОПГ составил свыше 2 млрд руб., а незаконный доход — более 93 млн руб.