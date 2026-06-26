На Дону ФСБ задержала с поличным причастных к взяткам сотрудников Ространснадзора

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали с поличным четверых сотрудников МТУ Ространснадзора по ЮФО, бравших взятки на посту весового контроля «Сальское кольцо». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Оперативники установили, что на посту работала схема получения взяток от водителей грузовиков за непривлечение к административной ответственности за перегруз, отсутствие сопроводительной документации, тахографа и т. п.

«В зависимости от тяжести совершенного административного правонарушения сумма взяток варьировалась от 500 до 50 тыс. руб.», — уточнили в ведомстве.

За смену доход составлял порядка 150 тыс. руб. Его сотрудники МТУ распределяли между собой.

Наталья Белоштейн