В Ростовской области начальника вокзала осудили за взятку в 670 тысяч рублей

Чертковский районный суд Ростовской области вынес приговор начальнику железнодорожного вокзала станции Кутейниково. Женщину признали виновной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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Из материалов дела следует, что ООО «Сервис Груп» и ОАО «Российские железные дороги» заключили договор на оказание ситуационной помощи маломобильным пассажирам с июля 2022 года по июнь 2023 года. Фактически эти обязанности по указанию начальника вокзала исполняли ее подчиненные. В итоге ООО «Сервис Груп» неправомерно получило денежные средства, а начальник вокзала — незаконное вознаграждение на сумму свыше 670 тыс. руб.

Директору вокзала назначили семь лет колонии общего режима, штраф в размере двукратной суммы взятки — более 1,3 млн руб., а также запрет на работу в сфере организации железнодорожного транспорта сроком на два года.

Дело в отношении руководителя коммерческой организации по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ продолжает рассматриваться в суде.

Константин Соловьев