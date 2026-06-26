На Дону задержали членов ОПГ с криминальным оборотом в 2 млрд рублей

Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Криминальный оборот ОПГ составил свыше 2 млрд руб., а незаконный доход — более 93 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в период с 2020 по 2023 годы мошенники зарегистрировали более 80 компаний на фиктивных лиц. Используя документы подконтрольных фирм, они создали не менее 1 тыс. поддельных приказов о переводе денег. Затем средства обналичивались и передавались клиентам, которые обращались за незаконными услугами.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за организацию преступного сообщества, согласно УК РФ, составляет до 20 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн