В Ростовской области средний срок POS-кредита вырос на 12,2%

В мае 2026 года в Ростовской области средний срок POS-кредита составил 15,6 месяцев, что на 12,2% больше, чем в мае прошлого года — 13,9 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший средний срок выданных POS-кредитов среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования отмечен в республиках Дагестан (21,7 мес.) и Северная Осетия - Алания (19,6 мес.), Омской области (17,1 мес.), а также Ставропольском крае (17,0 мес.) и Кемеровской области (16,7 мес.).

Наименьший показатель среднего срока POS-кредитов продемонстрировали Москва (13,6 мес.), Санкт-Петербург (14,1 мес.), а также Московская (14,2 мес.), Ленинградская (14,6 мес.) и Воронежская (14,6 мес.) области.

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов зафиксирована в республиках Дагестан (+70,9%) и Северная Осетия - Алания (+48,5%), Ставропольском крае (+18,9%), а также Республике Башкортостан (+15,3%) и Красноярском крае (+13,9%).

Наталья Белоштейн