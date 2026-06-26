За год Дону в сфере АПК реализовали инвестпроекты на сумму около 15 млрд рублей

По итогам 2025 года в Ростовской области в агропромышленной сфере реализовали шесть инвестиционных проектов. Их общая сумма составила около 15 млрд руб., сообщила заместитель министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Юлия Куликова в рамках круглого стола в ТАСС, посвященного стратегическим ориентирам развития сельского хозяйства агропромышленного комплекса ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сельской местности таким образом было создано 600 рабочих мест. Кроме того, в среднем по отрасли заработная плата увеличилась на 11% и составила 64 тыс. руб.

«Если рассматривать крупные и средние отраслевые предприятия, там заработная плата выше, чем в среднем по области — 75 тыс. руб.»,— отметила госпожа Куликова.

Мария Хоперская