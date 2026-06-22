Главные новости к утру 22 июня

Катар и Пакистан выпустили совместное заявление о переговорах Ирана и США. Представители стран заявили, что стороны смогли достичь «обнадеживающего прогресса».

На подлете к Москве сбили 59 БПЛА.

Министр обороны Белоруссии назвал бессмысленным втягивание республики в конфликт.

Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной в Турции пока нет, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера началась работа над возможной передачей власти, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

В одной из крупнейших промзон Катара произошел взрыв. 54 человека пострадали.

Египет обыграл Новую Зеландию в группе G на ЧМ-2026 и одержал свою первую победу в истории мундиалей. В той же группе Иран сыграл вничью с Бельгией. Теперь Египет возглавляет группу с четырьмя очками, за ним следует Иран и Бельгия с двумя баллами, на последнем месте квартета — Новая Зеландия с одним баллом.

В группе H сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии. Кабо-Верде сыграла вничью против Уругвая. Теперь группу H по итогам второго тура возглавляет сборная Испании с 4 баллами, за ней следуют Уругвай и Кабо-Верде, у которых по два очка, замыкает квартет команда Саудовской Аравии с одним баллом.