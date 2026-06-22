Министр обороны Белоруссии назвал бессмысленным втягивание республики в конфликт

Военная стратегия Белоруссии направлена на то, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, и не направлена на втягивание в вооруженный конфликт, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Белорусская сторона ограничивается наблюдением за ситуацией и держит на границах минимально необходимый контингент войск, сказал он.

«Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем"»,— сказал господин Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1» (цитата по БЕЛТА).

Господин Хренин добавил, что Минск сталкивается с провокациями в информационном поле «в виде различных угроз и обещаний что-то сделать».

19 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей республики убрать с границы российскую военную технику. Он дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, которые используются для навигации беспилотников. В случае отказа господин Зеленский недвусмысленно пригрозил ударами по этим объектам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ультиматум в огород соседа».