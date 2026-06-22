Египет обыграл Новую Зеландию и одержал свою первую победу в истории ЧМ
Сборная Египта победила команду Новой Зеландии во втором туре групповых матчей ЧМ-2026. Матч закончился со счетом 3:1. Теперь Египет возглавляет группу G с четырьмя очками, за ним следует Иран и Бельгия с двумя баллами, на последнем месте квартета — Новая Зеландия с одним баллом.
Фото: Albert Gea / Reuters
В составе сборной Египта голы забили нападающий Мостафа Зико (59') нападающий Мохамед Салах (67') и полузащитник Трезеге (82'). У сборной Новой Зеландии автором единственного гола стал Финн Сёрман (15'). Эта победа для Египта стала первой в истории чемпионатов мира по футболу.
Матч проходил в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Следующая игра в группе G состоится между Египтом и Ираном 27 июня в 6:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Перед текущей победой над Новой Зеландией, сборная Египта в первом туре группового этапа ЧМ-2026 уже встречалась с Бельгией, где Ромелу Лукаку пришлось постараться, чтобы сравнять счет после гола египтян. Тогда этот матч, состоявшийся 15 июня 2026 года, закончился ничьей 1:1. До этого, в отборочном турнире, Египет демонстрировал крепкую оборону, пропустив всего два гола в десяти матчах. Команда заняла первое место в своей группе с 23 очками, обойдя Буркина-Фасо на пять баллов, и обыграла Джибути со счетом 3:0 в последнем матче отбора. В 2018 году египтяне также выходили на чемпионат мира, но не смогли пройти групповой этап.