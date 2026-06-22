Египет обыграл Новую Зеландию и одержал свою первую победу в истории ЧМ

Сборная Египта победила команду Новой Зеландии во втором туре групповых матчей ЧМ-2026. Матч закончился со счетом 3:1. Теперь Египет возглавляет группу G с четырьмя очками, за ним следует Иран и Бельгия с двумя баллами, на последнем месте квартета — Новая Зеландия с одним баллом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

В составе сборной Египта голы забили нападающий Мостафа Зико (59') нападающий Мохамед Салах (67') и полузащитник Трезеге (82'). У сборной Новой Зеландии автором единственного гола стал Финн Сёрман (15'). Эта победа для Египта стала первой в истории чемпионатов мира по футболу.

Матч проходил в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Следующая игра в группе G состоится между Египтом и Ираном 27 июня в 6:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.