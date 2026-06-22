Персидский шах без мата

Во втором туре группы G чемпионата мира по футболу ее фаворит, сборная Бельгии, снова не смогла одержать победу. После тяжелой ничьей с египтянами она поделила очки с командой Ирана, которая забила не засчитанный гол из небольшого офсайда и половину второго тайма играла в большинстве. В другом матче Египет обыграл Новую Зеландию — 3:1, и вышел в лидеры с четырьмя очками.

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В первом матче второго тура в группе G, где обе предыдущие встречи завершились вничью, бельгийцам, ее главным фаворитам, противостояла команда Ирана, которая в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) замыкает первую двадцатку и перед стартом турнира формально могла считаться вторым претендентом на выход в play-off из этого квартета. Было заранее понятно, что иранцы будут делать ставку на редкие контратаки. Однако для тех, кто в данном случае считал шансы сильной европейской сборной едва ли не стопроцентными, степень остроты иранских наскоков на чужие ворота скорее всего стала откровением.

Противостояние в Инглвуде началось с предупреждения Ромелу Лукаку — лучшему бомбардиру в истории сборной Бельгии, которого ее главный тренер Руди Гарсия, в отличие от первого матча с египтянами, выпустил на поле с первых минут. После розыгрыша углового звездный форвард врезался во вратаря соперников Алирезу Бейранванда. В первом тайме голкипер иранцев находился в центре внимания еще не один раз. Он дважды безошибочно действовал на выходах, на 22-й минуте отразил мощный выстрел в ближний угол Юри Тилеманса, а незадолго до перерыва справился с не столь сильным ударом защитника Максима Де Кёйпера, оказавшегося на острие бельгийской атаки.

Тибо Куртуа, 34-летний коллега Бейранванда, который проводит свой четвертый чемпионат мира, вступал в игру гораздо меньше, но его заслуга в сохранении ничейного счета в этот день тоже была велика. На 14-й минуте первый же выпад иранцев завершился опаснейшим ударом Хоссейна Кананизадегана, который позволил Куртуа продемонстрировать свою великолепную реакцию. Но на 25-й минуте сборной Бельгии не помогла бы даже она, если бы гол полузащитника «Ростова» Мохаммада Мохеби, оказавшегося на ударной позиции после хитрого розыгрыша штрафного, не был отменен из-за небольшого офсайда после использования VAR.

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Второй тайм стартовал атаками бельгийцев, но иранцы в ответ снова заставили Куртуа вступить в игру. Сделал это их сильнейший форвард — выступающий за греческий «Олимпиакос» Мехди Тареми, которому головой скинул мяч Кананизадеган. На 58-й минуте Руди Гарсия произвел тройную замену, попытавшись перестроить игру своих подопечных, и едва не преуспел, поскольку градус остроты у ворот Бейранванда стал максимальным. Атака, которую начал Леандро Троссард, а продолжил Кевин де Брёйне, привела к тому, что мяч от ноги защитника Али Немати отскочил прямо на ногу Де Кёйпесу. Но тому снова не хватило то ли удачи, то ли бомбардирского навыка. Бейранванд на линии ворот чудом спас свою команду и попал в объятия партнеров.

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А в середине второй половины встречи команда Бельгии осталась в меньшинстве. Ее защитник Натан Нгой, пытаясь выполнить передачу своему вратарю, еле катнул мяч, и тут же был вынужден фолить на Тареми, который убегал один на один с Куртуа. Вскоре поле покинул Лукаку, который не преуспел в своих попытках протаранить иранскую оборону и еще в первом тайме вполне мог получить второе предупреждение за грубость. Бельгийцы, впрочем, продолжали атаковать, но своего так и не добились. Последний опасный удар в этой встрече из-за пределов штрафной нанес Доди Лукебакио. Мяч, который пролетел мимо ворот, героический Бейранванд провожал глазами.

Таким образом, сборная Бельгии с учетом предыдущего чемпионата мира 2022 года в Катара не смогла выиграть на этом турнире четвертый матч подряд. Для нее очередная ничья на американских стадионах — безусловная неудача. Что касается сборной Ирана, то она, наверное, довольна набранному очку. Хотя по игре могла и добиться победы.

В Ванкувере, где проходил матч сборных Египта и Новой Зеландии, шансы африканцев, которые в первом туре весьма достойно смотрелись на фоне команды Бельгии, котировались гораздо выше. И им удалось подтвердить прогнозы по поводу своей победы, хотя и не сразу. Через четверть часа после начала встречи во время розыгрыша углового египтяне упустили из виду молодого защитника новозеландцев Финна Сермана, который выпрыгнул выше всех и открыл счет. Довольно долго на поле шла упорная борьба почти без опасных моментов, но во втором тайме класс сборной Египта, имевшей в своем составе такую звезду, как Мохамед Салах, все же сказался.

Правда, сначала сборная Новой Зеландии могла удвоить свое преимущество. Вскоре после перерыва Каллум Маккоэутт пробил головой под перекладину, но вратарь Мостафа Шобеир выручил свою команду. Затем Египет на некоторое время стал полным хозяином положения. На 58-й минуте Мостафа Зико после навеса с правого фланга ударом с помощью рикошета сравнял счет, а спустя 9 минут он разыграл красивую комбинацию с Салахом, и тот мастерски пробил в дальний угол, переиграв вратаря Макса Кроукома. Завершился этот отрезок доминирования египтян через четверть часа угловым в исполнении Салаха и красивым точным ударом в падении вышедшего на замену Трезеге, опередившего новозеландских защитников. Попытки островитян отыграться успеха не имели, хотя их лучший игрок, нападающий Крис Вуд, старался изо всех сил. В итоге — 3:1.

Таким образом, Египет, набрав четыре очка, вышел в лидеры и почти гарантировал себе место в play-off. По два очка у Ирана и Бельгии, а последними с одним очком идут новозеландцы. В третьем туре 27 июня Египет играет с Ираном, а Бельгия — с Новой Зеландией.

Евгений Федяков