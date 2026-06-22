«РИА Новости»: Анкара не видит предпосылок для переговоров РФ и Украины в Турции
Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве. При этом собеседник агентства заявил, что Анкара продолжает работать над созданием условий для проведения диалога.
О том, что Анкара хочет предоставить площадку для переговоров, ранее заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. О роли Турции как посредника господин Фидан также говорил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Переговоры России и Украины проходили в Стамбуле летом 2025 года. Украинскую делегацию представлял на тот момент министр обороны Рустем Умеров, российскую — помощник президента Владимир Мединский. Как месяц назад заявляли в МИД РФ, украинская сторона не сообщала о готовности возобновить диалог.
Турецкая сторона неоднократно заявляла о своей готовности быть посредником в урегулировании российско-украинского конфликта и предоставить площадку для переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, заявляли о стремлении Анкары способствовать прямым контактам между Россией и Украиной на различных уровнях, включая саммиты лидеров. Турция также подчеркивала, что ситуация с переговорами зависит не только от ее желания, но и от готовности обеих сторон конфликта.
Ранее Турция уже предоставляла площадку для переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Такие встречи проходили, например, в мае 2025 года и ранее весной 2022 года. На этих переговорах обсуждались различные вопросы, включая обмены военнопленными, меморандумы о прекращении огня и условия мирного соглашения. Однако в мае 2022 года Украина вышла из переговорного процесса после достигнутых ранее "стамбульских договоренностей".
При этом Владимир Путин в июле 2025 года отмечал, что Россия приветствует посредничество, как это делал господин Эрдоган в ходе переговорного процесса в Стамбуле. В то же время, Москва акцентировала внимание на том, что для устойчивого и долгосрочного урегулирования необходимо решить проблему первопричин кризиса, включая втягивание Украины в НАТО.