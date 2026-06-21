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Если бы да Кабо

Испанцы реабилитировались за ничью в стартовом матче

Испанцы, в своем первом матче чемпионата мира удивившие ничьей с командой Кабо-Верде, которая казалась самым слабым их соперником в группе H, в матче втором удивили настроем и эффективностью, разгромив в Атланте сборную Саудовской Аравии — 4:0.

Вернувшийся в испанскую основу Ламин Ямаль (на заднем плане) своим голом положил начало разгрому сборной Саудовской Аравии

Вернувшийся в испанскую основу Ламин Ямаль (на заднем плане) своим голом положил начало разгрому сборной Саудовской Аравии

Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images

Вернувшийся в испанскую основу Ламин Ямаль (на заднем плане) своим голом положил начало разгрому сборной Саудовской Аравии

Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images

Можно предположить, кого прежде всего проклинали те, кто неравнодушен к сборной Саудовской Аравии, наблюдая за этим матчем. Конечно, игроков из Кабо-Верде. Это же они разозлили испанцев, сыграв с чемпионами Европы 0:0. Это они заставили их тренера Луиса де ла Фуэнте перетряхнуть основу и выпустить в ней Ламина Ямаля, хотя вообще-то предполагалось, что долечивающего травму лидера будут использовать осторожно, беречь. А «переформатированная» неудачным стартом первенства испанская сборная стала для саудовцев сплошным кошмаром.

Включилась она сразу. Включилась так, что человек, незнакомый с испанским потенциалом, мог бы, сочувствуя саудовцам, удивиться: и это команда, которая в стартовом туре разошлась миром с мощными уругвайцами, да еще напрягла их по полной программе?!

Теперь над ней попросту издевались. Больше всех — Ямаль: пасовал, обыгрывал, бил. Ему и суждено было открыть счет.

Саудовцы оплошали в центре поля после выноса своего вратаря Мохаммеда аль-Оваиса, а очутившийся слева Микель Оярсабаль, которому де ла Фуэнте уж точно бесспорный провал в матче против сборной Кабо-Верде отчего-то простил, снова доверив позицию на острие атаки, выцелил на дальней стойке 18-летнего лидера. Лидер, замкнув прострел, прервал эту жуткую серию испанцев, успевшую превратиться чуть ли не в мем. В предыдущий раз на мировых первенствах им удалось забить гол в начале проигранного — 1:2 — матча с японцами, состоявшегося в третьем туре группового этапа прошлого, 2022 года, чемпионата мира. Потом, еще в Катаре, они ни разу не поразили ворота марокканцев в 1/8 финала. Потом, уже в Северной Америке, пощадили дебютантов главных футбольных турниров из Кабо-Верде. А фишка в том, что за время, прошедшее после того гола Альваро Мораты японской команде до встречи с саудовцами, испанцы почти полсотни раз пробили по чужим воротам и сделали две с половиной тысячи передач!

Но с саудовцами с КПД был порядок. Следующего испанского гола долго ждать не пришлось. После подачи углового саудовцы отбивались суетливо и нарвались на беду: Микель Оярсабаль, доказывая свою ценность для сборной, обработал мяч так ловко, что на его месте нетрудно было представить того же Ламина Ямаля, и так же ловко ударил по воротам. А затем испанцы разыграли комбинацию родом из мини-футбола. Мяч передавали друг другу по воздуху, но мягонько и исключительно точно. А Оярсабаль, оформляя дубль, внес его в створ чуть ли не с ленточки. Так выглядит кураж. И так выглядит тотальный коллапс. Его пережила, кажется, не догадывавшаяся, какую пытку ей приготовили, оборона сборной Саудовской Аравии.

Дебютант мировых первенств Кюрасао благодаря вратарю сохранил шансы на play-off

На второй тайм Ямаль уже не вышел. Но испанцы вскоре после перерыва все равно забили четвертый гол при помощи рикошета. На этом и успокоились.

После такой победы play-off от сборной Испании, набравшей четыре очка, уже, вероятно, никуда не денется. Хотя, чтобы последние сомнения исчезли, желательно не оконфузиться в матче заключительного тура со сборной Уругвая, поздно ночью по московскому времени встречавшейся с командой Кабо-Верде. Игрой с ней завершат групповой раунд саудовцы. Если не возьмут три очка, отправятся домой. Если возьмут, вполне могут, несмотря на унижение в Атланте, проскочить в кубковую стадию.

Алексей Доспехов

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