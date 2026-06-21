Если бы да Кабо

Испанцы, в своем первом матче чемпионата мира удивившие ничьей с командой Кабо-Верде, которая казалась самым слабым их соперником в группе H, в матче втором удивили настроем и эффективностью, разгромив в Атланте сборную Саудовской Аравии — 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вернувшийся в испанскую основу Ламин Ямаль (на заднем плане) своим голом положил начало разгрому сборной Саудовской Аравии

Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images Вернувшийся в испанскую основу Ламин Ямаль (на заднем плане) своим голом положил начало разгрому сборной Саудовской Аравии

Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images

Можно предположить, кого прежде всего проклинали те, кто неравнодушен к сборной Саудовской Аравии, наблюдая за этим матчем. Конечно, игроков из Кабо-Верде. Это же они разозлили испанцев, сыграв с чемпионами Европы 0:0. Это они заставили их тренера Луиса де ла Фуэнте перетряхнуть основу и выпустить в ней Ламина Ямаля, хотя вообще-то предполагалось, что долечивающего травму лидера будут использовать осторожно, беречь. А «переформатированная» неудачным стартом первенства испанская сборная стала для саудовцев сплошным кошмаром.

Включилась она сразу. Включилась так, что человек, незнакомый с испанским потенциалом, мог бы, сочувствуя саудовцам, удивиться: и это команда, которая в стартовом туре разошлась миром с мощными уругвайцами, да еще напрягла их по полной программе?!

Теперь над ней попросту издевались. Больше всех — Ямаль: пасовал, обыгрывал, бил. Ему и суждено было открыть счет.

Саудовцы оплошали в центре поля после выноса своего вратаря Мохаммеда аль-Оваиса, а очутившийся слева Микель Оярсабаль, которому де ла Фуэнте уж точно бесспорный провал в матче против сборной Кабо-Верде отчего-то простил, снова доверив позицию на острие атаки, выцелил на дальней стойке 18-летнего лидера. Лидер, замкнув прострел, прервал эту жуткую серию испанцев, успевшую превратиться чуть ли не в мем. В предыдущий раз на мировых первенствах им удалось забить гол в начале проигранного — 1:2 — матча с японцами, состоявшегося в третьем туре группового этапа прошлого, 2022 года, чемпионата мира. Потом, еще в Катаре, они ни разу не поразили ворота марокканцев в 1/8 финала. Потом, уже в Северной Америке, пощадили дебютантов главных футбольных турниров из Кабо-Верде. А фишка в том, что за время, прошедшее после того гола Альваро Мораты японской команде до встречи с саудовцами, испанцы почти полсотни раз пробили по чужим воротам и сделали две с половиной тысячи передач!

Но с саудовцами с КПД был порядок. Следующего испанского гола долго ждать не пришлось. После подачи углового саудовцы отбивались суетливо и нарвались на беду: Микель Оярсабаль, доказывая свою ценность для сборной, обработал мяч так ловко, что на его месте нетрудно было представить того же Ламина Ямаля, и так же ловко ударил по воротам. А затем испанцы разыграли комбинацию родом из мини-футбола. Мяч передавали друг другу по воздуху, но мягонько и исключительно точно. А Оярсабаль, оформляя дубль, внес его в створ чуть ли не с ленточки. Так выглядит кураж. И так выглядит тотальный коллапс. Его пережила, кажется, не догадывавшаяся, какую пытку ей приготовили, оборона сборной Саудовской Аравии.

На второй тайм Ямаль уже не вышел. Но испанцы вскоре после перерыва все равно забили четвертый гол при помощи рикошета. На этом и успокоились.

После такой победы play-off от сборной Испании, набравшей четыре очка, уже, вероятно, никуда не денется. Хотя, чтобы последние сомнения исчезли, желательно не оконфузиться в матче заключительного тура со сборной Уругвая, поздно ночью по московскому времени встречавшейся с командой Кабо-Верде. Игрой с ней завершат групповой раунд саудовцы. Если не возьмут три очка, отправятся домой. Если возьмут, вполне могут, несмотря на унижение в Атланте, проскочить в кубковую стадию.

Алексей Доспехов