В одной из крупнейших промзон Катара произошел взрыв
Министерство внутренних дел Катара сообщило о взрыве на заводе в промышленном городе Рас-Лаффан, где сосредоточены основные мощности страны по переработке СПГ. Инцидент произошел по техническим причинам, добавили в пресс-службе ведомства в соцсети X.
Конкретные обстоятельства происшествия пока не раскрываются. По предварительным данным, пострадавших и утечек, угрожающих безопасности населения, нет.
Рас-Лаффан расположен примерно в 80 км к северо-востоку от Дохи. Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что в столице Катара был слышен громкий грохот, происхождение которого на тот момент оставалось неизвестным.
Промышленный центр Рас-Лаффан, где произошел взрыв, является критически важным объектом для Катара, поскольку здесь сосредоточены крупнейшие в мире мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ). Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy имеет здесь свои объекты, и в прошлом она сообщала о значительных повреждениях от ракетных ударов и атак беспилотников, которые Иран наносил по этому комплексу, а также по объектам в другом промышленном городе Месаид. Ранее такие атаки приводили к временной остановке производства СПГ и сопутствующих продуктов.
Предыдущие удары по Рас-Лаффану, произошедшие с 2 марта по 19 марта 2026 года, нанесли предприятиям QatarEnergy ущерб, оцениваемый в 20 миллиардов долларов в год, и вывели из строя 17% экспортных мощностей страны по СПГ. Это повлекло за собой заявление о форс-мажоре по долгосрочным контрактам, а Shell и TotalEnergies, закупающие СПГ у QatarEnergy, также объявляли форс-мажор своим клиентам. Остановка производства в Катаре приводила к росту цен на газ и уголь. В настоящее время Катар планирует увеличить производство СПГ до 142 млн тонн в год в ближайшие 3-5 лет, несмотря на снижение мировых цен.