О чем договорились Иран и США на переговорах в Швейцарии
Катар и Пакистан выпустили совместное заявление о переговорах Ирана и США
Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в швейцарском Бюргенштоке. Представители стран заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе — Тегеран и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса».
Среди договоренностей:
- США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров»,— сообщается в заявлении;
- Страны согласовали план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Технические переговоры, посвященные деталям будущей сделки, продолжатся до конца недели;
- Вашингтон и Тегеран договорились поддерживать связь по вопросам Ормузского пролива. «Между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив»,— уточняется в заявлении;
- Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой».
Власти Ирана также напомнили, что благодаря посредничеству Пакистана и Катара, они добились разрешений на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. Об этом после переговоров сообщили представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
Посредники поблагодарили США и Иран за приверженность дипломатии, а также выразили признательность дружественным странам за поддержку.
Переговоры между США и Ираном начались в Швейцарии 21 июня 2026 года при посредничестве Катара и Пакистана. Это не первые контакты между странами: ранее делегации США и Ирана уже встречались для переговоров в Омане 12 апреля 2025 года и неоднократно в Исламабаде (Пакистан) в марте-апреле 2026 года, но эти встречи не привели к прорыву в достижении соглашений. В частности, предыдущие переговоры в Исламабаде зашли в тупик из-за разногласий по ядерной программе Ирана и контролю над Ормузским проливом.
Основной темой текущих переговоров является имплементация меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном 18 июня 2026 года дистанционно, после того как планировавшаяся церемония подписания в Женеве 19 июня была отменена из-за продолжающихся боевых действий в Ливане. США ранее настаивали на полной ликвидации иранских ядерных запасов, но позднее согласились на снижение уровня обогащения урана. Иран, в свою очередь, выражает согласие с этим компромиссом и выступает за дипломатическое решение конфликта, утверждая, что не стремится к созданию ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп лично курирует переговорный процесс.