О чем договорились Иран и США на переговорах в Швейцарии

Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в швейцарском Бюргенштоке. Представители стран заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе — Тегеран и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса».

Среди договоренностей:

США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров»,— сообщается в заявлении;

«Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров»,— сообщается в заявлении; Страны согласовали план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Технические переговоры, посвященные деталям будущей сделки, продолжатся до конца недели;

Технические переговоры, посвященные деталям будущей сделки, продолжатся до конца недели; Вашингтон и Тегеран договорились поддерживать связь по вопросам Ормузского пролива. «Между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив»,— уточняется в заявлении;

«Между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив»,— уточняется в заявлении; Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой».

Власти Ирана также напомнили, что благодаря посредничеству Пакистана и Катара, они добились разрешений на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. Об этом после переговоров сообщили представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Посредники поблагодарили США и Иран за приверженность дипломатии, а также выразили признательность дружественным странам за поддержку.