Возинья везет дальше

Сборная Кабо-Верде преподнесла еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу. Добившись ничьей с испанцами на старте турнира, она дала бой и уругвайцам, сыграв с ними 2:2. Теперь африканская команда, впервые выступающая на столь высоком уровне, может вполне рассчитывать на выход из группы Н. Два очка в ее копилке уже есть, а впереди еще матч против Саудовской Аравии. В то же время сборная Уругвая рискует пролететь мимо play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья

Фото: Paul Childs / Reuters Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья

Фото: Paul Childs / Reuters

В первом туре сборную Уругвая поразила «испанская болезнь», и она также не смогла одолеть соперника гораздо более низкого класса. Причем если испанцы на старте группового этапа сыграли по нулям с дебютантами чемпионата мира из Кабо-Верде, то уругвайцы уступали по ходу матча с командой Саудовской Аравии и, как говорится, отскочили, забив на 80-й минуте. В общем, нервов подопечные Марсело Бьелсы потратили много, да и своему маститому наставнику их потрепали изрядно, а ему все-таки уже 70 лет.

Теперь сборной Уругвая надо было что-то делать с неуступчивыми кабовердцами, которые после ничьей с Испанией стали знаменитыми, особенно их 40-летний голкипер Возинья. Он произвел такой фурор, что число его подписчиков в социальных сетях выросло в какой-то фантастической прогрессии — с 50 тыс. до нескольких миллионов и уже перевалило за 12 млн.

На фоне Возиньи в тени оказался главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта, а именно ему удалось сколотить эту крепкую и духовитую команду. Заметную роль в ней играет и опорник «Краснодара» Кевин Ленини, отпахавший весь матч с испанцами. И вообще, несмотря на скромную трансферную стоимость состава (по оценке Transfermarkt, около €50 млн), многие ее игроки имеют за плечами хорошую футбольную школу — французскую, португальскую, голландскую. А Российскую премьер-лигу, помимо Ленини, представляет еще нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол, который так и не появился на поле в стартовой встрече, но сейчас вышел в основном составе.

Любопытно, что Бьелса посадил на скамейку запасных лучшего уругвайского форварда в заявке на нынешний чемпионат мира Дарвина Нуньеса, положившись на Федерико Виньяса. Ну и, конечно, аргентинский специалист рассчитывал на свою главную звезду — Федерико Вальверде из мадридского «Реала». Уже в дебюте у него был неплохой момент, когда южноамериканцы организовали контратаку «три в два», однако 27-летний полузащитник пробил откровенно неудачно. Видимо, и на него подействовала магия Возиньи.

Сборная Уругвая, естественно, больше владела мячом, но отнюдь не возила кабовердцев, которые опять весьма организованно оборонялись и при этом действовали в довольно агрессивной манере, пытаясь проводить собственные атакующие операции.

Воротам Фернандо Муслеры они вроде бы не угрожали, тем не менее неожиданно открыли счет, когда заработали вроде бы не таивший особой угрозы стандарт на дальних подступах к штрафной площади. Во всяком случае забить с него прямым ударом мог бы, наверное, только обладавший страшной «пушкой» бразилец Роберто Карлос, который давно завершил профессиональную карьеру и присутствует на турнире разве что в качестве гостя. Вот и опытнейший Муслера не почувствовал никакой опасности, поставив декоративную стенку всего из двух футболистов, но 40-летний уругвайский вратарь просчитался. Ленини отважился на удар и попал в нижний угол, тем более что мини-стенка еще и рассыпалась.

Так, на 21-й минуте сборная Кабо-Верде повела 1:0, и в воздухе запахло еще одной сенсацией в ее исполнении. Казалось, что уругвайцы какое-то время пребывали просто в ужасе от происходящего. У Возиньи и работы-то не было. Однако на исходе первого тайма игра развернулась на 180 градусов. Все началось с обычного навеса в штрафную на Родриго Бентанкура, который к тому же проиграл верховую борьбу Сидни Лопешу Кабралу. Правда, защитник африканской команды срезал мяч в свои ворота и, хотя он угодил в штангу, заставил реагировать Возинью, а Максимилиано Араухо поразил уже пустой створ. Отыгравшись на 44-й минуте, на шестой добавленной уругвайцы еще раз добились успеха, причем снова после подачи в штрафную. Араухо сбросил мяч на Агустина Каноббио, и он, к радости находившегося на трибунах бывшего бомбардира сборной Луиса Суареса, вывел ее вперед. У Возиньи там опять не было ни единого шанса на спасение.

Впрочем, несмотря на достаточно спокойное начало второго тайма, на поле стадиона в Майами вновь произошло нечто из ряда вон выходящее. Южноамериканцы умудрились привезти себе абсолютно нелепый гол из аута, который они же вбрасывали на своей половине.

Центральный защитник Матиас Оливера откинул мяч куда-то в никуда, где почему-то очутился выбежавший далеко за пределы штрафной Муслера. А самым умным в той ситуации был нападающий кабовердцев Элиу Варела, который опередил вратаря и забил в пустые ворота. Надо ли говорить, какой шок испытал Бьелса, уже все видевший в футболе. Но чтобы вот так пропустить на чемпионате мира, подобного, наверное, и он не припомнит. Его футболисты тоже как-то выпали в осадок, а подопечные Бубишты, наоборот, поверили в себя и понеслись добивать фаворита.

Потом уругвайцы все же поприжали номинального аутсайдера и даже запихнули мяч в сетку. Но гол отменили из-за офсайда, а в других эпизодах и Возинья тащил, и партнеры ему здорово помогали. Да еще Вальверде в концовке не сумел замкнуть прострел вышедшего на замену Нуньеса. И у Каноббио не хватило сил на точный удар после опасного прорыва в штрафную. Зато на последних минутах мощный отрезок выдали африканцы, и Нуну да Кошта пару раз пощекотал нервы Муслере.

Матч закончился вничью 2:2, и сборная Кабо-Верде преподнесла вторую подряд сенсацию на дебютном чемпионате мира. Более того, теперь перед ней открылась дорога в play-off даже со второго места, ведь в заключительном туре ее ждет встреча с саудовцами, тогда как уругвайцам придется бодаться с испанцами. С другой стороны, положение в группе Н такое, что Возинья и компания еще могут выиграть ее. На данный момент Испания первая с четырьмя очками, у Уругвая с Кабо-Верде по два балла, и у Саудовской Аравии — один.

Александр Ильин