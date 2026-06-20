Главные новости за 20 июня. Кавказ

В Дагестане 47 тыс. пострадавших от наводнения выплачено более 1,7 млрд руб. В Дербентском районе принимать заявления от граждан на выплаты за поврежденное и утраченное жилье начали с 15 июня. В Хасавюртовском районе прием заявлений начнется с 22 июня.

Из-за сильных ливней и повышением мутности исходной воды остановлена работа фильтровальной станции «Юца». Подача воды ограничена более 1,6 тыс. абонентов из поселков Новотерский, Змейка и Бородыновка Минераловодского округа.

Обрушившиеся ночью 20 июня на Ставропольский край ливни привели к локальным подтоплениям и нарушению электроснабжения. Жители ст. Александрийской Георгиевского округа сообщили о подтоплении дворов, огородов и подвалов. В нескольких населенных пунктах округа произошли частичные отключения электроэнергии.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту заключения беременной из Дагестана в СИЗО.

В КБР гендиректора одной из компаний заподозрили в сокрытии налогов на 8,3 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

В Изобильненском округе в ДТП с участием «ВАЗ-2112» и частного микроавтобуса на маршруте Изобильный — Ставрополь погиб водитель легковушки, девять пассажиров маршрутки, включая ребенка, получили травмы.