Пострадавшим от паводков в Дагестане выплатили 1,7 млрд рублей

В Дагестане 47 тыс. пострадавших от наводнения выплачено более 1,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Дербентском районе принимать заявления от граждан на выплаты за поврежденное и утраченное жилье начали с 15 июня. В Хасавюртовском районе прием заявлений начнется с 22 июня.

Межведомственные комиссии, которые занимаются обследованием жилищного фонда, переходят к заключительному этапу работы. Этот этап включает подготовку итоговых заключений, их распечатку и подписание.

Оценку комиссий прошли более 3,5 тысячи домов из 5,7 тысяч поврежденных. В 15 муниципалитетах эта работа завершена полностью. В Махачкале, Магарамкентском, Новолакском и Чародинском районах завершить мероприятия планируют до 22 июня.

Наталья Белоштейн