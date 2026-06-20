На Ставрополье в ДТП с маршруткой погиб человек и еще девять пострадали

В Изобильненском округе в ДТП с участием «ВАЗ 2112» и частного микроавтобуса на маршруте Изобильный — Ставрополь погиб водитель легковушки, девять пассажиров маршрутки, включая ребенка, получили травмы. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

«Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением. Он погиб. Пострадали девять пассажиров микроавтобуса, среди них один несовершеннолетний. Все пострадавшие доставлены в Изобильненскую районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении главы региона.

В Госавтоинспекции Ставропольского края уточнили, что водитель «ВАЗ 2112» не имел права управления, ранее четыре раза привлекался к административной ответственности, в том числе за езду без прав. Ему проведена судмедэкспертиза на содержание алкоголя в крови.

Господин Владимиров поручил краевому Минздраву при необходимости обеспечить перевод пациентов в медицинские учреждения региона.

Наталья Белоштейн