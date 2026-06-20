Главе СКР доложат о причинах содержания беременной в СИЗО Дагестана

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту заключения беременной из Дагестана в СИЗО. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка потребовалась после ряда сообщений в медиа о том, что в Махачкале беременная оказалась под стражей по обвинению в мошенничестве. Заявление на нее подал бывший муж.

«Вместе с тем ее заявления о систематических избиениях бывшим супругом не привели к возбуждению уголовного дела. Отмечалось, что суд избрал меру пресечения из-за нарушений условий домашнего ареста, которые были связаны с посещением врача во время беременности», — отметили в ведомстве.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан проводится процессуальная проверка.

Наталья Белоштейн