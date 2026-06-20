На Ставрополье сильные дожди привели к подтоплениям и нарушению электроснабжения

Обрушившиеся ночью 20 июня ливни на Ставропольский край привели к локальным подтоплениям и нарушению электроснабжения. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Жители ст. Александрийской Георгиевского округа сообщили о подтоплении дворов, огородов и подвалов. Администрация и ПАСС СК проводят обследование и оценку ущерба.

В нескольких населенных пунктах округа произошли частичные отключения электроэнергии. Крупные нарушения устранены, остались единичные заявки от жителей, которые энергетики решают. Минпрому края поставлена задача оперативно восстановить электроснабжение.

Наталья Белоштейн