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На Ставрополье сильные дожди привели к подтоплениям и нарушению электроснабжения

Обрушившиеся ночью 20 июня ливни на Ставропольский край привели к локальным подтоплениям и нарушению электроснабжения. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Жители ст. Александрийской Георгиевского округа сообщили о подтоплении дворов, огородов и подвалов. Администрация и ПАСС СК проводят обследование и оценку ущерба.

В нескольких населенных пунктах округа произошли частичные отключения электроэнергии. Крупные нарушения устранены, остались единичные заявки от жителей, которые энергетики решают. Минпрому края поставлена задача оперативно восстановить электроснабжение.

Наталья Белоштейн

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