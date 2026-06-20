На Ставрополье без воды остались более 1,6 тысяч человек из-за сильных ливней

Из-за сильных ливней и повышением мутности исходной воды остановлена работа фильтровальной станции «Юца». Подача воды ограничена более 1,6 тыс. абонентов из поселков Новотерский, Змейка и Бородыновка Минераловодского округа. Об этом сообщили в ГУП«Ставрополькрайводоканал»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В субботу, 20 июня, в 00:30 в связи с обильными осадками и повышением мутности исходной воды в реке Юца остановлена работа фильтровальной станции «Юца»»,— говорится в сообщении.

До понижения мутности исходной воды, прекращена подача воды прекращена в п. Новотерский для 471 абонентов, среди которых СОШ № 11, детский сад «Антошка, амбулатория и котельная). Без воды находятся 976 абонентов из п. Змейка – 976 абонентов и 186 жителей п. Бородыновка.

Организован подвоз воды по заявкам.

Наталья Белоштейн