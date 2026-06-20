Гендиректора компании из КБР заподозрили в сокрытии налогов на 8,3 млн рублей

В КБР гендиректора одной из компаний заподозрили в сокрытии налогов на 8,3 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант имея задолженность по налогам 68 млн рублей, сокрыл 8,3 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн