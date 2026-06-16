Главные новости за 16 июня. Сочи

Лазаревский райсуд Сочи оставил без движения иск экс-депутата Юрия Напсо к бывшему блогеру Александру Валову о защите репутации из-за неявки истца, хотя краевой суд ранее отменил старое решение и вернул дело на новое рассмотрение. Конфликт длился с 2017 года, когда Валов публиковал посты о незаконном ограждении пляжа и бассейне Напсо, после чего суд взыскал с блогера 1 млн рублей, а затем Валов получил шесть лет колонии по делу о вымогательстве, но уже отбыл срок.

В Сочи начали строить два 11-этажных дома на улицах Чехова и Вишневой для переселенцев из аварийного жилья, где предусмотрено 285 квартир, а часть из них передадут педагогам. Завершить объекты планируют к декабрю 2027 года, также власти уже прорабатывают проекты еще двух домов для расселения в Хостинском районе и Красной Поляне.

В Сочи запускают новый морской маршрут между центром и Адлером на скоростной «Комете-120М»: рейсы будут ходить дважды в неделю по 45 минут, с отправлением в 10:00 и 17:00, а при высоком спросе количество рейсов увеличат. Также с июня действуют линии до Геленджика и Сухума, что должно снизить нагрузку на дороги в пик туристического сезона.

Аэропорт Сочи утром 16 июня работает штатно, без ограничений, и планирует за сутки обслужить свыше 41 тыс. пассажиров на 132 прилетных и 134 вылетных рейсах, при этом все операции идут в обычном режиме. В гавани прилагают все усилия для скорейшего вылета задержанных рейсов и рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус рейсов у перевозчиков.

В Сочи усилили рейды против нелегальных таксистов и «зазывал» на вокзалах и в аэропорту: с начала июня за это уже составили 12 протоколов, а за нарушение правил работы такси вне отведенных мест грозит штраф до 50 тыс. рублей. Власти подчеркивают, что такие меры направлены на борьбу с навязчивыми предложениями услуг, которые создают риски для пассажиров и портят имидж курорта.