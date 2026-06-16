Аэропорт Сочи планирует обслужить более 41 тысячи пассажиров за сутки

Утром 16 июня аэропорт Сочи работает без ограничений и планирует за сутки обслужить более 41 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аэропорт Сочи осуществляет прием и отправку рейсов по фактическому расписанию, без ограничений. По данным на 08:30 по московскому времени, обстановка в общей зоне и зоне ожидания вылета остается спокойной, скоплений пассажиров не наблюдается. Все операции от регистрации до посадки выполняются в штатном режиме.

Суточный план полетов включает 132 рейса на прилет и 134 рейса на вылет. С начала суток аэропорт принял 26 рейсов и 3,4 тыс. пассажиров, отправил 15 рейсов и 1,8 тыс. пассажиров.

«Сейчас совместно с авиаперевозчиками мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов»,— отметили в воздушной гавани. В терминале круглосуточно доступны комната матери и ребенка, а также фонтанчики с бесплатной питьевой водой около всех санузлов.

Пассажирам рекомендовали заблаговременно уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт и следить за обновлениями через аудиообъявления в терминале, электронные табло, информационные экраны, а также на официальном сайте перевозчика и аэропорта Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что по состоянию на 07:15 в аэропорту Сочи задерживается около 100 рейсов — 42 на вылет и 55 на прилет. Два рейса отменены.

Алина Зорина