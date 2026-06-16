В центре Сочи начали строить два соцдома для переселенцев

В Центральном районе Сочи начали строительство двух 11-этажных домов, предназначенных для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Часть квартир в новых домах передадут педагогам. Общий жилой фонд объектов составит 285 квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Один из домов возводят на улице Чехова. В здании предусмотрели 185 квартир. Сейчас на строительной площадке проводят разработку грунта, возводят подпорные стены, монтируют дренажную систему и заливают свайное поле. На объекте задействовали более 50 специалистов и около 30 единиц техники.

Второй социальный дом строят на улице Вишневой. В нем разместят 100 квартир для переселенцев. На площадке выполняют вывоз грунта, устройство свайного основания и подготовку фундамента под башенный кран. В строительстве участвуют 46 человек и 22 единицы техники.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что завершить строительство обоих объектов планируют в декабре 2027 года. По его словам, благодаря новым домам улучшить жилищные условия смогут 285 семей.

В администрации курорта отметили, что обеспечение жителей аварийного и ветхого фонда благоустроенным жильем остается одной из ключевых задач городских властей. Социальные дома строят по современным стандартам. Квартиры передадут с чистовой отделкой и необходимой бытовой техникой.

Власти Сочи также сообщили о планах строительства еще двух домов для переселенцев. Новые объекты планируют разместить на улице Есауленко в Хостинском районе и на улице Ачишховской в Красной Поляне. В настоящее время по этим проектам проводят предпроектные работы.

Социальное строительство в Сочи продолжают во всех районах курорта. Власти рассчитывают, что новые дома позволят ускорить расселение жителей из аварийного жилфонда и расширить объем муниципального жилья для социальных категорий граждан.

Мария Удовик