На транспортных узлах Сочи ужесточили контроль за перевозчиками

В Сочи в период летнего сезона усилили работу по пресечению деятельности нелегальных таксистов на объектах транспортной инфраструктуры. Совместные рейды межведомственной рабочей группы провели в Центральном и Адлерском районах курорта.

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В мероприятиях приняли участие сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи, представители районных администраций, а также сотрудники Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Как сообщили в администрации курорта, рейдовые мероприятия направлены на пресечение деятельности лиц, которые в навязчивой форме предлагают услуги такси на территории транспортных узлов.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что основная цель проверок связана с борьбой с так называемыми «зазывалами». По его словам, подобные предложения услуг формируют негативный имидж курорта и создают риски для пассажиров.

В администрации подчеркнули, что все перевозки на территории города должны осуществляться на законных основаниях, а работа такси должна вестись исключительно в специально отведенных местах.

В отношении нарушителей применяют меры административного воздействия. С начала июня по итогам совместных рейдов сотрудники составили 12 протоколов об административной ответственности.

В Краснодарском крае действует запрет на предложение услуг такси в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах вне специально определенных мест.

За нарушение установленных требований предусмотрены административные штрафы. Для физических лиц сумма взыскания составляет 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 20 тыс. руб., а для юридических лиц — 50 тыс. руб.

Мария Удовик