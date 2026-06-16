В Сочи оставили без движения иск Юрия Напсо о защите чести и достоинства

Лазаревский районный суд Сочи отказался пересматривать иск бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо к бывшему блогеру и главному редактору паблика «БлогСочи» Александру Валову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Информация об этом опубликована в карточке дела на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее Краснодарский краевой суд отменил решение Лазаревского районного суда девятилетней давности по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда суд удовлетворил иск Юрия Напсо и взыскал с Александра Валова 1 млн руб. После отмены прежнего решения дело направили на новое рассмотрение.

Однако повторного разбирательства не состоялось. Судья Николай Трухан оставил иск без движения, поскольку заявитель — Юрий Напсо — дважды не явился на судебные заседания, несмотря на уведомления о времени и месте слушаний.

По данным издания, в настоящее время бывший депутат находится за пределами России. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.

Конфликт между Юрием Напсо и Александром Валовым продолжался несколько лет. Основанием для иска о защите чести и достоинства стали публикации господина Валова, в которых утверждалось, что депутат незаконно огородил часть общественного пляжа в Лазаревском районе Сочи и построил там личный VIP-бассейн.

Юрий Напсо обвинил блогера в распространении недостоверной информации и подал иск. В сентябре 2017 года суд удовлетворил требования депутата. Помимо взыскания 1 млн руб., суд обязал Александра Валова опубликовать опровержение.

Блогер отказался исполнять решение суда и не удалил публикации. В 2018 году господина Валова задержали по обвинению в вымогательстве у Юрия Напсо 300 тыс. руб. По версии следствия, за эти деньги блогер якобы был готов прекратить публикацию критических материалов о депутате.

Лазаревский районный суд Сочи приговорил Александра Валова к шести годам лишения свободы. Приговор вынес судья Николай Трухан. Александр Валов полностью отбыл назначенный срок.

Также сообщается, что судья Богданович, который в 2017 году вынес решение по иску Юрия Напсо о защите чести и достоинства, в июле 2025 года был задержан при получении взятки в размере 25 млн руб.

Мария Удовик