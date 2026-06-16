Морской маршрут Сочи—Адлер откроют с рейсами дважды в неделю

В Сочи в летний сезон начнет работать новый маршрут морских пассажирских перевозок между центральной частью курорта и Адлером. Для перевозок задействуют скоростное судно на подводных крыльях «Комета-120М». Рейсы планируют выполнять два раза в неделю — по вторникам и четвергам, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно опубликованному расписанию, отправление из Морского порта Сочи предусмотрели в 10:00, из Адлера, от пляжа «Чайка», — в 17:00. Время в пути между двумя точками составит 45 минут. Перевозчики сообщили, что в случае роста спроса число рейсов могут увеличить.

Судно рассчитано на перевозку до 120 пассажиров. На борту установили систему кондиционирования воздуха и кресла авиационного типа. В конструкции внутренних помещений использовали вибропоглощающие материалы, позволяющие уменьшить влияние качки во время движения по морю.

Пассажиров предупредили, что посадку будут начинать за полчаса до отправления. Для оформления поездки потребуется документ, удостоверяющий личность. Продажу билетов организовали в кассах Морского порта Сочи. Также перевозчики отметили, что расписание рейсов может корректироваться в зависимости от погодных условий и решений служб безопасности.

Запуск нового маршрута стал частью программы развития морского пассажирского сообщения на Черноморском побережье. Ранее власти курорта сообщали, что морские перевозки рассматривают как дополнительный способ транспортного сообщения между районами Сочи в условиях высокого туристического потока.

Кроме направления Сочи—Адлер, в регионе продолжают развивать и другие морские линии. С 12 июня запустили ежедневное скоростное сообщение между Сочи и Геленджиком. Также с середины мая возобновили рейсы по маршруту Сочи—Сухум. В текущем сезоне по этому направлению планируют выполнить 35 рейсов, а навигацию сохранить до октября.

В администрации курорта считают, что расширение морской транспортной сети позволит повысить связанность населенных пунктов черноморского побережья и снизить нагрузку на автомобильные дороги в период летнего сезона.

Мария Удовик